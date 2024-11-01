Óscar Puente, sobre el apoderado de Vox que le ha increpado: "Son más de que no se vote"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha respondido en X a las preguntas sobre el apoderado de Vox que le ha increpado mientras votaba en las elecciones de Castilla y León. “Ellos son más de que no se vote, como sucedió en tiempos del Caudillo”, ha publicado. El exalcalde de Valladolid ha ironizado sobre cómo ha votado “bajo la atenta mirada” de dos interventores de Vox, “que seguramente indagaban si intentaba votar bajo una identidad falsa”.