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Óscar Puente, sobre el apoderado de Vox que le ha increpado: "Son más de que no se vote"

Óscar Puente, sobre el apoderado de Vox que le ha increpado: "Son más de que no se vote"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha respondido en X a las preguntas sobre el apoderado de Vox que le ha increpado mientras votaba en las elecciones de Castilla y León. “Ellos son más de que no se vote, como sucedió en tiempos del Caudillo”, ha publicado. El exalcalde de Valladolid ha ironizado sobre cómo ha votado “bajo la atenta mirada” de dos interventores de Vox, “que seguramente indagaban si intentaba votar bajo una identidad falsa”.

| etiquetas: elecciones , castilla y león
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3 comentarios
13 1 1 K 147 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
¿sabías que la presidencia y vocalías de la mesa electoral debe levantar acta de cualquier incidente, como por ejemplo que alguna de las personas que ejerza su derecho al voto en esa mesa sea increpada, y la junta electoral correspondiente debe valorar si este representante de Vox ha incurrido en alguna falta o delito? ¿sabemos ya si los miembros de esta mesa electoral han cumplido con su deber? es más: en los colegios electorales debe haber policía, guardia civil o lo que corresponda y estos…   » ver todo el comentario
3 K 54
#2 Pivorexico *
De hecho el/a presidente/a de mesa podría haberlo expulsado del colegio electoral , y la policía obedecer pues quien preside la mesa actúa como autoridad ;

Otras 1 me tienes en ignorados , pues vas al saco ..
1 K 22

menéame