Osakidetza pagará la incineración de restos humanos tras amputaciones y abortos

Hasta ahora no era así. La Instrucción 4/2024 de Osakidetza establece que los gastos de inhumación o incineración deben pagarlos el paciente o sus familiares. Si no pueden asumirlos, se les deriva a los ayuntamientos. Salud revisará esa instrucción para modificarla. El objetivo es evitar que las familias tengan que afrontar estos costes en momentos especialmente sensibles.