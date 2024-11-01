edición general
3 meneos
3 clics
Osakidetza pagará la incineración de restos humanos tras amputaciones y abortos

Osakidetza pagará la incineración de restos humanos tras amputaciones y abortos

Hasta ahora no era así. La Instrucción 4/2024 de Osakidetza establece que los gastos de inhumación o incineración deben pagarlos el paciente o sus familiares. Si no pueden asumirlos, se les deriva a los ayuntamientos. Salud revisará esa instrucción para modificarla. El objetivo es evitar que las familias tengan que afrontar estos costes en momentos especialmente sensibles.

| etiquetas: osakidetza , pagará , incineración , restos humanos , amputado , abortos
3 0 0 K 38 actualidad
10 comentarios
3 0 0 K 38 actualidad
Comentarios destacados:    
Pacofrutos #1 Pacofrutos
— "Ahora, cuente hasta diez y en cuanto se duerma comenzaremos con la amputación".

— "¡NOOO, ES APENDICITIZZZZZZZZZZZ!".

— "Jajaja, me encanta la cara que ponen".
5 K 61
Skiner #6 Skiner
#1 Eres un fenómeno si haces esa broma para quitar tensiones. xD
1 K 22
Gry #3 Gry
¡500 € por incinerarte una pierna! ¿Te la puedes llevar a casa para incinerarla tú? :-S
1 K 33
#4 Tunguska08Chelyabinsk13
#3 No, que la tiras en el primer contenedor... que nos conocemos.
2 K 45
Pacofrutos #5 Pacofrutos *
#3 Mejor ponerla en sal para curarla y para navidades se la sacas a la familia en raciones. O asada con patatas panaderas si se te da bien la cocina.
2 K 48
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
#5 O la disecas y pones encima un tablerito circular. Queda una mesa auxiliar muy personal.
2 K 43
Skiner #8 Skiner
#3 la puedes hacer al horno y con patatas a la pobre :troll:
1 K 24
Tito_Keith #10 Tito_Keith
#3 hacerte una empuñadura de bastón con el fémur?
1 K 24
ostiayajoder #2 ostiayajoder
Me parece buena medida
0 K 9

menéame