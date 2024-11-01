edición general
Ortuzar no podrá ser multi-empleado: deberá elegir entre el cargo de asesor de PwC o el de consejero de Movistar+

Ortuzar no podrá ser multi-empleado: deberá elegir entre el cargo de asesor de PwC o el de consejero de Movistar+

Andoni Ortuzar no podrá ser multi-empleado… por culpa de PwC y de Telefónica. La consultora, que no es la que mejor fama tiene entre las ‘Big Four’ y cuya política es la de fichar a todos los ex, está analizando si debe elegir entre ser su asesor o ser consejero de Movistar+ y ya le ha señalado que sólo puede tener uno, porque hay un conflicto de interés al ser PwC la auditora de Telefónica, según avanza El Confidencial.

6 comentarios
Veelicus
Estara flipando el hombre, si no va a trabajar!!!, solo a cobrar favores prestados!

ixo
#2 La política es un mundo abierto de puertas... puertas giratorias. xD

Pacofrutos
Ley de incompatibilidades.

"Los que cobran dos sueldos dentro de poco van a caer y entonces van a tener que conformarse con uno solo que ya está bien.
Un montón de chollos puede que acaben cuando funcione la ley de incompatibilidades. Mi casero ya está pensando en que tiene que ir dejando dos o tres trabajitos incompatibles que antes tenía, y también tendrá que decidirse por su parienta o por la quería."
(Los cegados con botas -chirigota Cádiz 1983)

La ley fundamental…   » ver todo el comentario

manbobi
Los michelines del partido

PerritaPiloto
Pues Ortuzar no parece ver el conflicto de intereses.

encurtido
Coño el Fernando Esteso.


