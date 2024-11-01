Ortuzar no podrá ser multi-empleado: deberá elegir entre el cargo de asesor de PwC o el de consejero de Movistar+

Andoni Ortuzar no podrá ser multi-empleado… por culpa de PwC y de Telefónica. La consultora, que no es la que mejor fama tiene entre las ‘Big Four’ y cuya política es la de fichar a todos los ex, está analizando si debe elegir entre ser su asesor o ser consejero de Movistar+ y ya le ha señalado que sólo puede tener uno, porque hay un conflicto de interés al ser PwC la auditora de Telefónica, según avanza El Confidencial.