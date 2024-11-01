Ortuzar no podrá ser multi-empleado: deberá elegir entre el cargo de asesor de PwC o el de consejero de Movistar+

Andoni Ortuzar no podrá ser multi-empleado… por culpa de PwC y de Telefónica. La consultora, que no es la que mejor fama tiene entre las ‘Big Four’ y cuya política es la de fichar a todos los ex, está analizando si debe elegir entre ser su asesor o ser consejero de Movistar+ y ya le ha señalado que sólo puede tener uno, porque hay un conflicto de interés al ser PwC la auditora de Telefónica, según avanza El Confidencial.
| etiquetas: andoni ortuzar , pnv , movistar+ , pwc
"Los que cobran dos sueldos dentro de poco van a caer y entonces van a tener que conformarse con uno solo que ya está bien.
Un montón de chollos puede que acaben cuando funcione la ley de incompatibilidades. Mi casero ya está pensando en que tiene que ir dejando dos o tres trabajitos incompatibles que antes tenía, y también tendrá que decidirse por su parienta o por la quería."
(Los cegados con botas -chirigota Cádiz 1983)
