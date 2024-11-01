·
main action
Ortega Smith pliega
Santiago Abascal explusará a Javier Ortega Smith de Vox por desobediencia.
ocio
4 comentarios
#1
cosmonauta
¿Que pliega?
0
K
17
#2
Brill
*
#1
El espacio-tiempo, con la ayuda de drogas duras.
En realidad es una mala traducción del catalán "plega", que quiere decir "abandona" o "es despedido".
2
K
30
#3
Milmariposas
Me meoooooo toaaaaa
0
K
12
#4
Ominous
También me chirría. La traducción regulag.
0
K
11
En realidad es una mala traducción del catalán "plega", que quiere decir "abandona" o "es despedido".