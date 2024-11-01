La Oreja de Van Gogh confirma el regreso de Amaia Montero y el adiós de Pablo Benegas

Ya es oficial. Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh. Casi dos décadas después de que la cantante dejara el grupo y fuera sustituida por Leire Martínez, la banda asegura "Sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban" para después abordar la salida de Benegas. "Pablo por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales" dicen.