Una orden religiosa quiere echar a Mariano de la casa en la que lleva viviendo de alquiler 67 años

Este jubilado lleva cuatro años en vilo, intentando evitar su desahucio por parte de una orden religiosa con varios bloques en Madrid. La Venerable Orden Tercera de San Francisco asegura que le ha dado alternativas y que el inquilino no quiso negociar.

Thornton
De la IA: La Venerable Orden Tercera (VOT) de San Francisco es una rama de la familia franciscana creada en 1221 para seglares, casados o clérigos que buscan vivir el Evangelio según el carisma de San Francisco de Asís.

¡Ya! Mis cojones 33.

Parece que esta orde religios católica no lleva muy bien lo del voto de pobreza, ni lo de ayudar al necesitado, ni la caridad....
joffer
Pensé que era a Rajoy
Robus
El domicilio se encuentra en un estado lamentable, con graves problemas estructurales y de salubridad. Las humedades del techo y de las paredes de la cocina provocaron que el pasado ocho de noviembre se viniera abajo completamente. En ese momento, Mariano se encontraba en la calle, lo que evitó una más que posible tragedia. Tanto él como los portavoces que le están arropando estos días tienen claro que aquella incidencia fue la consecuencia directa de "un deterioro progresivo del

UnoYDos
#7 ¿A que cumplan la ley se le llama exigir? ¿En que supusiciones de mierda te da basas para suponer que ese negocio no da dinero mas cuando no han gastado un euro en mantenimiento durante años?
Review
Como siempre la iglesia del lado del necesitado
Malinke
¿Cómo se haría esa orden religiosa con esos edificios?
sat
Primero la pasta y luego ya, si eso, Dios y todas esas tonterías.
Perico12
Entiendo que la órdenes religiosas quieran sacar el máximo beneficio de sus inmuebles, pero que luego no vengan a vender la burra de que caridad, cuidar al prójimo y esas historias.

Si actúan como cualquier empresa, que ojo me parece bien, que se les trate como a cualquier empresa. Mismos impuestos y por supuesto 0 subvenciones por cuestiones religiosas

Espero que se solucione la situación de este señor
tobruk1234
Espera que los de manos limpias, hazte oir y los antiabortistas van a denunciar y se pondran frente a la iglesia a rezar para que la iglesia arregle el edificio y devuelvan la vivienda a ese jubilado.
