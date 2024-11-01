Una orden religiosa quiere echar a Mariano de la casa en la que lleva viviendo de alquiler 67 años

Este jubilado lleva cuatro años en vilo, intentando evitar su desahucio por parte de una orden religiosa con varios bloques en Madrid. La Venerable Orden Tercera de San Francisco asegura que le ha dado alternativas y que el inquilino no quiso negociar.
| etiquetas: iglesia catóica , órdens religiosas , viviendas , desahucios
¡Ya! Mis cojones 33.
Parece que esta orde religios católica no lleva muy bien lo del voto de pobreza, ni lo de ayudar al necesitado, ni la caridad....
Si actúan como cualquier empresa, que ojo me parece bien, que se les trate como a cualquier empresa. Mismos impuestos y por supuesto 0 subvenciones por cuestiones religiosas
Espero que se solucione la situación de este señor