El Opus Dei aparta a un numerario y profesor de un colegio de Madrid por presuntos abusos a menores

El Opus Dei ha apartado a un profesor del colegio El Prado, en Madrid, por presuntos abusos a menores, según ha informado la prelatura este miércoles en un comunicado. Según señala el texto, “recientemente” tuvieron noticia de “unos presuntos abusos a menores que tuvieron lugar hace dos años en una actividad de una asociación juvenil vinculada al Opus Dei”. El acusado, que pertenece a la Prelatura del Opus Dei, fue “apartado inmediatamente de forma cautelar de todo contacto con menores y de cualquier responsabilidad formativa”.
