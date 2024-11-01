OpenAI propone semana laboral de 4 días y un impuesto a la IA

OpenAI ha publicado una hoja de ruta para enfrentar era de la IA sobrehumana. En un documento titulado "Política industrial para la era de la inteligencia: ideas para priorizar a las personas", la empresa propone medidas para preparar a la sociedad ante la llegada de la superinteligencia artificial. De acuerdo con la empresa, esta será la era en donde los sistemas superarán a los humanos más inteligentes, incluso cuando estos últimos utilicen ChatGPT.