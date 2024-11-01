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OpenAI propone semana laboral de 4 días y un impuesto a la IA

OpenAI ha publicado una hoja de ruta para enfrentar era de la IA sobrehumana. En un documento titulado "Política industrial para la era de la inteligencia: ideas para priorizar a las personas", la empresa propone medidas para preparar a la sociedad ante la llegada de la superinteligencia artificial. De acuerdo con la empresa, esta será la era en donde los sistemas superarán a los humanos más inteligentes, incluso cuando estos últimos utilicen ChatGPT.

| etiquetas: open ai , inteligencia artificial , jornada laboral , impuestos
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7 comentarios
12 2 2 K 117 actualidad
Gry #1 Gry
En lugar de un impuesto a la IA acabas antes con un impuesto a las empresas y a las grandes fortunas.

Lo de gravar la IA o a los robots suena increíblemente difícil de implementar.
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chatOGT #3 chatOGT
#1 mmmm, un arancel a ese servicio.
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ttestt #4 ttestt
#3 Eso estaría bien, fomentaría el uso de modelos locales donde sería imposible de aplicar. Además el uso de modelos locales es el camino correcto para dejar de regalar todo tipo de datos privados.
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Feindesland #5 Feindesland
#1 Una subida generalizada del IVA, que lo pagan los pobres, son muchos y no escapan.

:-D
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#6 Pitchford
Primero habría que observar una reducción de los puestos de trabajo en el total de la economía. No pasa nada por pasar mano de obra progresivamente de unos sectores a otros. Esa posible reducción no se aprecia todavía, por lo menos en España. A ver si la justicia agiliza de una p. vez los plazos gracias a la IA.
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elTieso #7 elTieso
Bla, bla, bla: si se trata de regular prefiero a los legisladores, por lo menos me dejan votarles.
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#2 MPR
Semana laboral de 4 días, 32 horas... siempre que no afecte a la productividad... ¿del humano, de la IA + humano? ¿Cómo se va a calcular? Las empresas son capaces de separar la productividad de la IA de la del trabajador para que eso de "siempre que no afecte a la productividad" no se cumpla.
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menéame