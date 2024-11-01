La ONU vota para reconocer la esclavitud como el "crimen más grave contra la humanidad" [Eng]

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado para reconocer la trata de esclavos como "el crimen más grave contra la humanidad", una medida que los defensores esperan que allane el camino para la curación y la justicia.
| etiquetas: onu , votación , trata de esclavos , ghana , crimen , humanidad
Por lo tanto obviamente, no son la misma noticia
P.D. A Trump y Netanyahu hay que condenarlos, encerrarlos, tirar la llave y una vez al año conmemorar su encierro. A los 100 años se retiran sus restos y que nuestros bisnietos pasen página.
Mejor sería hacer algo más que declaraciones al viento.
es.wikipedia.org/wiki/Sistema_kafala