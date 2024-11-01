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La ONU vota para reconocer la esclavitud como el "crimen más grave contra la humanidad" [Eng]

La ONU vota para reconocer la esclavitud como el "crimen más grave contra la humanidad" [Eng]

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado para reconocer la trata de esclavos como "el crimen más grave contra la humanidad", una medida que los defensores esperan que allane el camino para la curación y la justicia.

| etiquetas: onu , votación , trata de esclavos , ghana , crimen , humanidad
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11 comentarios
10 1 1 K 108 actualidad
efectogamonal #6 efectogamonal *
#2 En esa la noticia se centra en la abstención de España y ésta hace un profundo análisis de la votación de la ONU.

Por lo tanto obviamente, no son la misma noticia {0x1f525}
1 K 34
efectogamonal #1 efectogamonal *
De nada sirve reconocer crímenes contra la humanidad, si no hay repercusión alguna para los países que se los saltan reiterativamente por los aires a lo largo de los años {0x1f525}
1 K 29
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
#1 porque la mayoría, entorno al 78% del comercio mundial de esclavistas eran antecesores de Epstein
0 K 12
#8 alhambre
#1 Yo creo que sí sirve. Imagina que los que mandan hoy, dejan de mandar mañana y se les puede juzgar. Está bien tener ya las referencias legales.

P.D. A Trump y Netanyahu hay que condenarlos, encerrarlos, tirar la llave y una vez al año conmemorar su encierro. A los 100 años se retiran sus restos y que nuestros bisnietos pasen página.
0 K 8
gustavocarra #4 gustavocarra
La esclavitud es la explotación del hombre por el hombre. Va a haber un grave problema si este principio entra a formar parte del derecho internacional. Porque a lo mejor decidimos que el incentivo que tienen los oligarcas capitalistas como propietarios de acciones es nulo de pleno derecho.
1 K 29
#10 alhambre
#4 No estás interpretando correctamente. Ésa es explotación de la buena.
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SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
De postureo y tal...
Mejor sería hacer algo más que declaraciones al viento.
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#11 BoosterFelix
Está claro que la ONU no conoce a mis amigos los elamocreamuchospuestosdetrabajistas.
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#5 Assoka
Estupendo, ahora a ver si la ONU tiene narices a reconocer la kafala árabe como un sistema de esclavitud


es.wikipedia.org/wiki/Sistema_kafala
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menéame