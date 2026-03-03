edición general
La ONU exige una investigación del ataque a la escuela de Minab y habla de un posible crimen de guerra

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió una investigación «rápida, imparcial y exhaustiva» del ataque a la escuela de Minab, en el sur de Irán, el primer día de la guerra de EE.UU. e Israel contra ese país, anunció la portavoz de su oficina Ravina Shamdasani. «Decenas de niñas murieron o resultaron heridas cuando la escuela fue alcanzada en plena jornada escolar, en el ataque más mortífero y devastador» de los últimos días, añadió este martes la portavoz.

efectogamonal #1 efectogamonal
Pero posible, eh?
No vaya a ser que haya malinterpretaciones {0x1f525}
Priorat #8 Priorat
#1 Bueno, normalmente primero se investiga y luego se llega a las conclusiones.

Si no, pues no hace falta hablar de investigación. Y la verdad está bien que la haya para evitar las excusitas y desenmascarlas.
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Y van a condenarlo muy fuerte y en negrita.
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
#2 Con cara muy seria, probablemente.
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#3 incluso con miradas de odio que decían los piolines.
comadrejo #4 comadrejo
A esto Donald Rumsfeld lo llamaba, "victimas colaterales".
Si esas "victimas colaterales" las producían sus enemigos entonces eran "inocentes muertes" en viles ataques terroristas.

Ahora es la misma retorica solo que adaptada al dialecto redneck del agente naranja.
Mangione #5 Mangione
#4 400.000 víctimas civiles en Iraq.
Volvemos la punto de partida.
25 años tirados a la basura.

Eso es a lo que esta gentuza llama "ser conservador".
#7 MenéameApesta
El que le rozó la oreja a Trumpo ya podía haber ido un poco menos borracho.
