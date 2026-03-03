La ONU exige una investigación del ataque a la escuela de Minab y habla de un posible crimen de guerra

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió una investigación «rápida, imparcial y exhaustiva» del ataque a la escuela de Minab, en el sur de Irán, el primer día de la guerra de EE.UU. e Israel contra ese país, anunció la portavoz de su oficina Ravina Shamdasani. «Decenas de niñas murieron o resultaron heridas cuando la escuela fue alcanzada en plena jornada escolar, en el ataque más mortífero y devastador» de los últimos días, añadió este martes la portavoz.