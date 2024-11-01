ONG proisraelí condena la decisión del gobierno español de no transmitir Eurovisión por la participación de Israel

Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) condenó la decisión del gobierno español de no transmitir el Festival de la Canción «Eurovisión» por la participación de Israel. Incluso consideró «muy probable» que el presidente Pedro Sánchez «tenga miedo de que el voto popular español fuese otra vez a recaer en Israel», como ocurrió abrumadoramente el año pasado. Esa organización española que promueve la relación entre España e Israel y lucha contra el antisemitismo trabajando con gobiernos, partidos y la sociedad civil también embistió...