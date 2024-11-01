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ONG proisraelí condena la decisión del gobierno español de no transmitir Eurovisión por la participación de Israel

ONG proisraelí condena la decisión del gobierno español de no transmitir Eurovisión por la participación de Israel

Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) condenó la decisión del gobierno español de no transmitir el Festival de la Canción «Eurovisión» por la participación de Israel. Incluso consideró «muy probable» que el presidente Pedro Sánchez «tenga miedo de que el voto popular español fuese otra vez a recaer en Israel», como ocurrió abrumadoramente el año pasado. Esa organización española que promueve la relación entre España e Israel y lucha contra el antisemitismo trabajando con gobiernos, partidos y la sociedad civil también embistió...

| etiquetas: acom , condena , españa , eurovision , transmisión
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15 comentarios
6 1 1 K 63 actualidad
Comentarios destacados:    
ur_quan_master #3 ur_quan_master
¿ Qué pollas tienen que opinar los pro- genocidio sobre si se emite o no Eurovisión en España?

Qué disuelvan ese país basado en el supremacismo racial y el fanatismo religioso y creen un estado democrático que respete los derechos humanos.
3 K 56
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
No pasaría si estuvieran excluidos
3 K 54
#1 Shiro_el_Ent
Corrijo: Por la participación del estado genocida y sionista de Israel.
4 K 54
#13 bizcobollo
#1 Independientemente de eso, el concurso no se emite porque no participa España, no porque participe Israel.
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volandero #5 volandero
Por supuesto que el voto popular español va a ir a Israel. Sus millones les cuesta.  media
3 K 41
neiviMuubs #6 neiviMuubs
"ONG" y "proisraelí" combina un poco mal. Es como decir "fuerzas del bien nazis", o "la Junta de Paz de Donald Trump"
2 K 33
maldia #9 maldia
#6 Organización No Gubernamental no quiere decir nada, la ETA, por ejemplo, era una Organización No Gubernamental.
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neiviMuubs #11 neiviMuubs *
#9 de la RAE:
f. Organización de iniciativa social, independiente de la Administración pública, que se dedica a actividades humanitarias, sin fines lucrativos.
ONG significa lo que me comentas en sus siglas, pero también tiene las implicaciones esas
1 K 23
maldia #12 maldia *
#11 Gracias. Siempre me parecia un término muy ambiguo.
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cocolisto #15 cocolisto
Iros un poquito a la mierda,cómplices de asesinos.
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Laro__ #7 Laro__
ACOM (organización sionista parecida al cáncer de la AIPAC americana) se piensa que no sabemos como han manipulado esos votos por teléfono por toda Europa. A ver si lo entendéis, putos sionistas:

- ¡Idos a la mierda! y dejad a España en paz. Este no es vuestro país ni lo será jamás.
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Laro__ #10 Laro__ *
Dado que ese país genocida no atiende a ningún requerimiento internacional, por sus crímenes de guerra, España debería ilegalizar a cualquier asociación tipo ACOM, cuyo objetivo sea defenderle a Israel, hasta que la propia Israel cumpla con dicha legalidad internacional.
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JackNorte #8 JackNorte
La propaganda israeli no funciona si no se difunde :-)
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Cherenkov #14 Cherenkov
Anda y que les den por culo, a acom y a sus esbirros en España como Pagascal.
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#2 Beltza01
Mejor que no hablen de condenas...
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menéame