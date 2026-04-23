ONG advierten a fanáticos del Mundial sobre viajar a EE.UU

Más de 120 organizaciones de derechos humanos emitieron el jueves (23.04.2026) una advertencia de viaje en la que señalan que los visitantes al Mundial de fútbol de 2026 podrían enfrentar "graves violaciones de derechos" debido a las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos. Las organizaciones advirtieron a los viajeros que pretenden llegar a Estados Unidos para asistir al Mundial que podrían sufrir detenciones arbitrarias o deportaciones, entre otras violaciones de los derechos humanos.