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ONG advierten a fanáticos del Mundial sobre viajar a EE.UU

Más de 120 organizaciones de derechos humanos emitieron el jueves (23.04.2026) una advertencia de viaje en la que señalan que los visitantes al Mundial de fútbol de 2026 podrían enfrentar "graves violaciones de derechos" debido a las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos. Las organizaciones advirtieron a los viajeros que pretenden llegar a Estados Unidos para asistir al Mundial que podrían sufrir detenciones arbitrarias o deportaciones, entre otras violaciones de los derechos humanos.

| etiquetas: mundial , futbol , ong , advierte , viajar , ee.uu
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5 comentarios
9 2 0 K 126 actualidad
Kantinero #5 Kantinero
Boicot, que vaya su puta madre
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#1 Alcalino
con todo, creo que leí que las reservas solo estaban un 15% por debajo de las expectativas.

Pero bueno, yo que haría es que al que vaya, que luego no vaya llorando y exigiendo al gobierno que les saque de allí
0 K 9
josde #2 josde *
#1 Si, luego cuando los deporten o los encarcelen querrán que los gobiernos de sus respectivos países los paguen abogados y vueltas a su país de origen.
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#4 chavi
#1 El gobierno los tendrá que sacar de Somalia que es donde los van a tirar
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aruleno #3 aruleno
Yo me estoy pensando muy seriamente no verlo ni en la tele.
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menéame