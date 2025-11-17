Once recetas de lentejas: de las tradicionales a las rápidas o exóticas

Siempre las comes, nunca las dejas. Ese es nuestro lema con las lentejas, legumbre humilde, versátil y agradecida donde las haya. Nuestras amigas tienen múltiples ventajas: son rápidas de hacer en comparación con las alubias o los garbanzos, no necesitan remojo, pegan bien con un montón de ingredientes y, bien hechas, son una absoluta delicia. Esta es una pequeña selección de algunas de nuestras mejores recetas con distintas variedades de esta fantasía de alimento.