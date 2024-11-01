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La OMS se compromete a investigar qué ola feminista ha provocado el brote de hantavirus

La OMS se compromete a investigar qué ola feminista ha provocado el brote de hantavirus  

“Daremos con el patógeno virulento feminista que ha vuelto a amenazar la salud mundial”, aseguran desde la entidad. El miedo de los científicos anti-woke es que el virus lo haya transmitido un feminismo transversal con ramificaciones teóricas difíciles de rastrear.

| etiquetas: oms , ola feminista , hantavirus , feminismo , woke
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8 comentarios
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jonolulu #1 jonolulu
Esta pelo ya la he visto
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Pertinax #2 Pertinax
#1 Una errata muy apropiada.
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eltxoa #7 eltxoa
pues la ola esa donde no se duchan para ser ecofrienly pero luego van en crucero 5 estrellas a ver un vertedero a la otra punta del mundo
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Pablosky #5 Pablosky
Justo hoy le han hecho el segundo review bombing a Slay The Spire 2 por tener en los títulos de crédito a una periodista de videojuegos feminista que fue una de las que atacaron los chalados del gamergate.

500 noticias más como esta harían falta, habría que imprimirlas todas en un A2 o A3, hacer un bate de papel con todas estas noticias y golpear en la cabeza a toda esta gente con el bate. Cuando se rompiera el bate hacer otro y seguir golpeando. Pero posiblemente ni aún así les entraría en sus mentes el mensaje.
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tarkovsky #3 tarkovsky
xD qué grandes
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ezbirro #6 ezbirro
Y las vacunas provocan wokismo, el círculo se cierra...
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woody_alien #8 woody_alien
#6 También provocan autismo que es una compulsión irrefrenable a subir a los autos de choque.
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menéame