La OMS se compromete a investigar qué ola feminista ha provocado el brote de hantavirus  

“Daremos con el patógeno virulento feminista que ha vuelto a amenazar la salud mundial”, aseguran desde la entidad. El miedo de los científicos anti-woke es que el virus lo haya transmitido un feminismo transversal con ramificaciones teóricas difíciles de rastrear.
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500 noticias más como esta harían falta, habría que imprimirlas todas en un A2 o A3, hacer un bate de papel con todas estas noticias y golpear en la cabeza a toda esta gente con el bate. Cuando se rompiera el bate hacer otro y seguir golpeando. Pero posiblemente ni aún así les entraría en sus mentes el mensaje.