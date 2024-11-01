Oliver Blume, CEO del Grupo Volkswagen: "España tiene ahora una gran oportunidad para consolidarse como un país de alta tecnología"

España vive una oportunidad histórica para consolidarse como un país de alta tecnología gracias a la electrificación y a proyectos como el CUPRA Raval, desarrollado y producido localmente. Subraya las inversiones del grupo VW de 10.000 millones de euros, la fortaleza industrial del país y su creciente atractivo para empresas globales. Defiende una regulación europea más flexible, prevé un fuerte crecimiento del coche eléctrico y señala la necesidad de mejorar la infraestructura de carga para acelerar la transición energética.
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Te remito al enlace que he puesto en #3
Pero estoy bastante de acuerdo con el señuelo ese, España está en una posición muy buena para aumentar la industria, y ganar peso económico. Y en gran parte con la electrificación en todos los ámbitos y las energías renovables, no sólo en los coches eléctricos
www.dw.com/es/posible-giro-de-volkswagen-de-autos-a-material-de-defens
Lo que pasa es que a la larga España caerá tambien por el declive productivo de ambos países y es que Argelia tampoco tiene gas para muchos años y Nigeria dentro de poco serán 400 millones de habitantes y empezarán guerras en su territorio porque la población está sumida en la pobreza y al final se les hincharán los cojones de ser pobres y de que les robemos todos los recursos.
Boicot a Volkswagen!
Nos quieren en el pasado.
1. Crítica de Estilo (Diseño y UX/UI)
El mayor problema de las webs españolas es que no están diseñadas para el ciudadano, sino para el procedimiento administrativo.
Estética "Legacy" (Años 90/2000): Muchos portales (Cita Previa DNI, Seguridad Social, algunos ministerios) mantienen una estética de tablas rígidas, fuentes pequeñas y paletas de… » ver todo el comentario
Cada uno de ellos resuelve uno de los problemas que mencionamos antes: la fragmentación, la burocracia técnica y la estética confusa.
1. GOV.UK (Reino Unido) – El estándar de la simplicidad
Es considerada la mejor web gubernamental del mundo. Su filosofía es: "El diseño es política… » ver todo el comentario
Es, probablemente, la web que más frustración genera. Su diseño parece un fósil de 2005.
El fallo actual: Te obliga a elegir el método de entrada (DNIe, datos de soporte, etc.) antes de saber si hay citas. Los campos de "Equipo de expedición" o "Dato de soporte" son confusos para el ciudadano medio.
La propuesta de mejora:
Acceso simplificado: En lugar de pedir números de soporte complejos, validación vía SMS o biometría móvil.… » ver todo el comentario