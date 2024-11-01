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Oliver Blume, CEO del Grupo Volkswagen: "España tiene ahora una gran oportunidad para consolidarse como un país de alta tecnología"

Oliver Blume, CEO del Grupo Volkswagen: "España tiene ahora una gran oportunidad para consolidarse como un país de alta tecnología"

España vive una oportunidad histórica para consolidarse como un país de alta tecnología gracias a la electrificación y a proyectos como el CUPRA Raval, desarrollado y producido localmente. Subraya las inversiones del grupo VW de 10.000 millones de euros, la fortaleza industrial del país y su creciente atractivo para empresas globales. Defiende una regulación europea más flexible, prevé un fuerte crecimiento del coche eléctrico y señala la necesidad de mejorar la infraestructura de carga para acelerar la transición energética.

| etiquetas: vw , españa , coche , electrico
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14 comentarios
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Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Traduzco: Está pidiendo perras.
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Deviance #4 Deviance *
#1 Pues hablando claro y pronto, que busque en su casa primero ...... tu ya sabes, madre, hermanas, primas .....
Te remito al enlace que he puesto en #3
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calde #14 calde *
#1 Automático. En cuanto vi que la referencia era un modelo suyo de coche, me vino a la cabeza: Pide subvenciones.

xD

Pero estoy bastante de acuerdo con el señuelo ese, España está en una posición muy buena para aumentar la industria, y ganar peso económico. Y en gran parte con la electrificación en todos los ámbitos y las energías renovables, no sólo en los coches eléctricos
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Deviance #3 Deviance
Vete con tus putos muertos, cabrón, vendehumos, sinverguenza.........
www.dw.com/es/posible-giro-de-volkswagen-de-autos-a-material-de-defens
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elgranpilaf #5 elgranpilaf
#3 No te cae muy bien este hombre no?
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Deviance #6 Deviance
#5 Intenta vendernos motos colaborando con asesinos, y no lo conozco de nada.
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#9 Archaic_Abattoir
Esto ya lo dije por aquí hace años: como Alemania no va a poder mantener su industria porque ha perdido la fuente de energía barata el capital industrial se dirigirá hacia España porque aqui hay más probabilidades de tener energía de origen renovable y estamos más cerca de Nigeria que es de donde cogemos el petroleo y de Argelia que es de donde cogemos el gas.
Lo que pasa es que a la larga España caerá tambien por el declive productivo de ambos países y es que Argelia tampoco tiene gas para muchos años y Nigeria dentro de poco serán 400 millones de habitantes y empezarán guerras en su territorio porque la población está sumida en la pobreza y al final se les hincharán los cojones de ser pobres y de que les robemos todos los recursos.
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#13 MenéameApesta
No es que haga mucha falta pero...
Boicot a Volkswagen!
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#2 colemur
Ya harán algo los políticos para que en España no se haga nada de ciencia ni de tecnología.
Nos quieren en el pasado.
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ElBeaver #7 ElBeaver
Basta con mirar las webs del Estado para darse cuenta de que eso nunca sucederá.
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ElBeaver #8 ElBeaver
A continuación, presento una crítica detallada dividida en estilo (diseño y usabilidad) y tecnología (funcionalidad e infraestructura).

1. Crítica de Estilo (Diseño y UX/UI)
El mayor problema de las webs españolas es que no están diseñadas para el ciudadano, sino para el procedimiento administrativo.

Estética "Legacy" (Años 90/2000): Muchos portales (Cita Previa DNI, Seguridad Social, algunos ministerios) mantienen una estética de tablas rígidas, fuentes pequeñas y paletas de…   » ver todo el comentario
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ElBeaver #10 ElBeaver
Para que España deje atrás el modelo de "administración defensiva" y pase a una "administración de servicio", existen tres referentes mundiales que son el estándar de oro en la industria.

Cada uno de ellos resuelve uno de los problemas que mencionamos antes: la fragmentación, la burocracia técnica y la estética confusa.

1. GOV.UK (Reino Unido) – El estándar de la simplicidad
Es considerada la mejor web gubernamental del mundo. Su filosofía es: "El diseño es política…   » ver todo el comentario
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ElBeaver #11 ElBeaver
1. El Portal de Cita Previa (DNI/Pasaporte)
Es, probablemente, la web que más frustración genera. Su diseño parece un fósil de 2005.

El fallo actual: Te obliga a elegir el método de entrada (DNIe, datos de soporte, etc.) antes de saber si hay citas. Los campos de "Equipo de expedición" o "Dato de soporte" son confusos para el ciudadano medio.

La propuesta de mejora:

Acceso simplificado: En lugar de pedir números de soporte complejos, validación vía SMS o biometría móvil.…   » ver todo el comentario
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#12 arreglenenlacemagico
pero si españa es un dinosaurio españa perdera esa oportunidad como tantas otras con la derecha hostelera y la izquierda casposa poco hub tecnologico tenemos buenas empresas aqui tecnologicas pero no nacen las suficientes
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menéame