Oliver Blume, CEO del Grupo Volkswagen: "España tiene ahora una gran oportunidad para consolidarse como un país de alta tecnología"

España vive una oportunidad histórica para consolidarse como un país de alta tecnología gracias a la electrificación y a proyectos como el CUPRA Raval, desarrollado y producido localmente. Subraya las inversiones del grupo VW de 10.000 millones de euros, la fortaleza industrial del país y su creciente atractivo para empresas globales. Defiende una regulación europea más flexible, prevé un fuerte crecimiento del coche eléctrico y señala la necesidad de mejorar la infraestructura de carga para acelerar la transición energética.