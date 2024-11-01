·
2024-11-01
Ojo por ojo y raíz por raíz: Gijón obliga a plantar 49 árboles a una constructora que dañó ocho
Deberá reconstruir un parterre eliminado, reponer los ejemplares desaparecidos y costear varios más junto al Oceanográfico, en la calle José Martí y en la rotonda de acceso a El Musel.
etiquetas
gijón
multa
árboles
actualidad
19 comentarios
Comentarios destacados:
#1
Dakaira
Esto se hace en Gijón desde hace muchos años, si cortas árbol que no debes o que está en el catálogo plantas uno por cada año del árbol y además la multa.
Cuando digo plantas no es que vayas con pala, es que costeas todo el proceso.
Me sigue haciendo muchísima gracia y me parece una genialidad.
Aaaah y los plantas donde lo quitaste, no vale otro sitio.
Repondran los ocho y el resto en terreno municipal.
#3
Spirito
#1
Me parece correctísimo. A ver si cunde el ejemplo.
#12
traviesvs_maximvs
#1
desconocía del todo esa ley, muy curiosa.
#15
capitan.meneito
#1
buen castigo.
#19
crycom
#1
Eso se hacen en cualquier ayuntamiento.
#10
Dakaira
#9
a ver si es verdad y me dejas de perseguir y dar por saco...
#11
Catapulta
#10
¿Qué hablas y por qué me persigues?
#13
Dakaira
#11
nop...
www.meneame.net/story/frixuelos/c031#c-31
#14
Catapulta
#13
Y vuelta a lo mismo.
@admin
esta persona me ataca cada vez que comento alguno de sus envíos.
#16
Dakaira
#14
alguno? Todos...
No eras tu el que se quejó en el notame cual bebé por citar administradores?
Ay que empiezo a entender, tenemos que hacer todos lo que a ti te salga del nabo y si no nos comemos tu turra.
Ok.
#17
Catapulta
#16
Qué turra si eres tú la que sigue escribiéndome sin parar ¿Qué te pasa? ¿No puedes dejarme comentar tranquilamente? ¿No te das cuenta de que me estás acosando? Yo solo te respondo amablemente y tú me dices groserías sin parar.
#18
Delay
#16
Se viene la llantera de Febrero
#6
Catapulta
Pues vaya mierda. Primero el ayuntamiento con un plan urbanístico que permite construir ahí. Luego una empresa que se pasa todo por los cojones. Y luego una compensación que tiene un coste que no compensa la realidad de lo que son 8 tilos maduros y asentados. Y ninguna multa para la empresa.
Buen mensaje dan. Haz y que no te pillen y si te pillan pagas los costes y no pasa nada.
El equivalente a que si te pillan robando en un supermercado te condenen a pagar lo que has robado. Vamos que te condenan a pagar la compra.
#8
Dakaira
#6
colega
Que repelús joder, de verdad que no estás bien...
#9
Catapulta
*
#8
Por favor deja de acosarme, solo quiero comentar y estar tranquilo ¿Por qué me haces esto? ¿Quieres que me pase una desgracia o me de un ataque de ansiedad?
#2
Delay
Almeida calienta que sales
#5
Dakaira
#2
calla, calla que este sale a talar.
#7
HangTheRich
#5
mas bien va a hacerse una casita en el arbol. Como David el gnomo
#4
tdgwho
*
ojo por ojo?
jejenta y cuatro
