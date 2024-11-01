edición general
De oficinas a pisazos de hasta 700.000 euros en Gijón: así ha quedado el edificio San Esteban rehabilitado

De las 36 viviendas de entre 30 y 126 metros cuadrados que han resultado de la remodelación del inmueble catalogado solo queda una a la venta, un primero por 355.000 euros. La mayoría de las viviendas de esta exclusiva promoción se destinarán a segunda residencia (por parte de madrileños y asturianos que viven fuera) y un 20% irán al mercado del alquiler.

comentarios
lonnegan #4 lonnegan
Son feos con avaricia, esa fachada parece sacada de una peli de epoca franquista, con mucho humo de tabaco, mucha decoración de madera oscura y mucho traje gris
RamonMercader #6 RamonMercader
#4 parece no, es tal cual es prototipo de edificio de oficinas del franquismo
#7 Mesopotámico
#4 pero tiene rollito, ya ha pasado de viejo a vintage
Robus #8 Robus
#4 pues perfecto para los madrileños ¿no? :roll:
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Por 700.000 pavos ya encuentras casas en Somió.
#2 tyrrelco
Qué grande el capitalismo, pisos en Gijón para madrileños...
Don_Pixote #3 Don_Pixote
700k en Gijon, en un edificio que parece la oficina de correos :-D
#5 Borgiano
Se está poniendo Gijón en precios de pisos que parece ya Getafe.
#9 To_lo_loco
Pisos para personas que no viven allí.

Los malhechores estarán pensando el ocupar y luego ponerla en alquiler a un precio asequible.
