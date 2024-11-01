De oficinas a pisazos de hasta 700.000 euros en Gijón: así ha quedado el edificio San Esteban rehabilitado

De las 36 viviendas de entre 30 y 126 metros cuadrados que han resultado de la remodelación del inmueble catalogado solo queda una a la venta, un primero por 355.000 euros. La mayoría de las viviendas de esta exclusiva promoción se destinarán a segunda residencia (por parte de madrileños y asturianos que viven fuera) y un 20% irán al mercado del alquiler.