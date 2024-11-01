·
20
meneos
41
clics
'OFF February', el reto mundial nacido en España que insta a borrar del móvil las redes sociales para recuperar "54 horas en un mes"
La iniciativa cuenta con el apoyo de 55 organizaciones en todo el mundo
|
etiquetas
:
redes sociales
,
internet
16
4
1
K
126
actualidad
10 comentarios
actualidad
#3
CharlesBrowson
Pero como posteo que estoy haciendo el reto????
3
K
37
#5
Kasterot
#3
Desde el ordenador del curro!! Ni gasta tiempo de ocio, ni movil. WIN WIN
1
K
21
#7
CharlesBrowson
#5
ese solo lo uso para el porno
0
K
8
#6
hazardum
Meneame es considerado una red social?
1
K
23
#1
YSiguesLeyendo
*
gente corriendo a hacerse segundas o terceras cuentas falsas mientras postea que se adhiere al "off february", jejé. postureo on fire!
1
K
19
#10
cosmonauta
¿Es aquí donde aquellos que protestaban en verano sobre evitar meneos de redes sociales vienen a decirnos que hace años que no las usan?
0
K
15
#4
eqas
Borradas hace eones. Mantengo una app llamada Nora, incomodísima de usar, que las agrupa todas, para el caso en el que alguien me envíe un enlace que necesite ver en alguna red.
0
K
11
#8
alfema
No voy a poder participar, no tengo en el móvil ninguna red social, lo único que tengo es WhatsApp, básicamente para comunicarme con familia y amigos y Telegram donde estoy en un grupo de antiguos compañeros de trabajo.
0
K
11
#9
have_a_nice_day
#8
Me quité las redes hace como cosa de un año y mi único problema ahora es que no me puedo quitar whatsapp tampoco
0
K
10
#2
taSanás
*
jajaj, me encantan estas iniciativas, como la de NNN No Nut November... o la hora del plantea...
lo que le gusta a la gente el postureo
0
K
8
lo que le gusta a la gente el postureo