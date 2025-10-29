edición general
5 meneos
10 clics
La ofensiva deshonestidad intelectual de los llamados «científicos» creacionistas

La ofensiva deshonestidad intelectual de los llamados «científicos» creacionistas  

Los investigadores religiosos se encuentran intelectualmente entre la espada y la pared, porque la misma Ciencia que ellos ayudan a construir cada día en sus laboratorios va socavando constante e inexorablemente todos y cada uno de los dictados de su delirante fe. Y entonces acuden a la siempre peligrosa esquizofrenia de tener que asumir que aquellas partes de la “verdad” revelada por una deidad supuestamente omnisciente (pero que la Ciencia ha demostrado como erróneas) deben ser interpretadas como “alegorías” (...)

| etiquetas: deshonestidad , científicos , creacionistas
4 1 0 K 54 ciencia
1 comentarios
4 1 0 K 54 ciencia
agente_naranja #1 agente_naranja
Yo me he cansado de intentar obtener respuestas a preguntas bíblicas de los testigos o de los mormones, en cuanto topas con la primera piedra corren a refugiarse detrás de “es que no sabemos toda la verdad, es que Dios es el único que sabe por qué hizo una cosa o la otra”, y achacándole todo asomo de contradicción a la ignorancia humana, siguen defendiendo a capa y espada sus fantasías (¿o locuras?) apocalípticas. Son personas que han decidido ponerle un límite a la razón, y no se les puede llevar más allá
2 K 40

menéame