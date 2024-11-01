edición general
El odio como estrategia: ¿quién puede seguir a un ultra?

En un país donde los bulos se comparten más que los libros y la indignación se vende a precio de clic, el espectáculo del odio se ha convertido en un modelo de negocio. Y Quiles no es un caso aislado: es la réplica española de un modelo exportado desde Estados Unidos por figuras como Charlie Kirk o Ben Shapiro, que han transformado el debate público en un combate de MMA para TikTok. La fórmula del odio: confrontación + clickbait = engagement

Vito Quiles hace un papel en que no se siente incómodo por que es un caradura, y esto le da pasta. Pero este tío no se cree lo que hace. De hecho no cree en nada. Vive de esto. Alvise si se cree un político y lo que dice. Un iluminado con insulas de lo que no es
johel #7 johel
#4 Apiste tampoco se cree nada de lo que dice, para creerselo primero tendria que saber lo que esta diciendo :shit:
#10 Celsar
#7 Alpiste es el gurú de los Simpsons que se va volando con la pasta. Es tan obvio que da vergüenza explicarlo a sus víctimas.
Findeton #1 Findeton
Me da que odio tenía el que pegó un tiro a Charlie Kirk.
fareway #2 fareway
#1 ¿Bandera preparada para celebrar el triunfo de tu amado Milei?
#3 Grahml
#1 Y una pedrada bien buena para hacer lo que hizo.

Aunque normal, viniendo de la familia de la que procede el asesino, no puede salir nadie cuerdo.
xalabin #5 xalabin
#1 Pues si, todo apunta a que probablemente sea un groyper ultraderechizado.
#9 Celsar
#5 no han vuelto a hablar de él, si fuera un poquito de izquierdas lo sabríamos.
xalabin #15 xalabin
#9 Coincido.
#6 Galton
#1 Psss... era fuego amigo...
mikhailkalinin #8 mikhailkalinin
#1 Te quiero: nuestras diferencias se basan en pequeñas discrepancias entre las simetrias de lie::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::__________________________________________________________________________________________…   » ver todo el comentario
Ludovicio #12 Ludovicio *
#1 El socorrido "y tú más" que lleva implícito admitir los hechos.

Además de que el que disparó a Charlie Kirk republicano. Por mucho intento de convertirlo en otra cosa que haya.
DrEvil #14 DrEvil *
La política siempre ha sido la organización sistemática del odio entre humanos. Por que funciona.
Funciona tan bien, que siempre se ve la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio. Por que lo usan ambos bandos.
Porque polariza, deshumaniza al adversario y genera cohesión de grupo al tener enemigos comunes.
¿O lo que siente la izquierda hacia gente como este chaval es un amor desenfrenado?
#11 Leon_Bocanegra
Esta foto define muy bien la inteligencia de los seguidores de Alvise y Vito  media
#13 endy
Un activista hablando de otro activista, irrelevante
