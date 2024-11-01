·
OCS rechaza injerencia extranjera en asuntos internos de Irán
La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) ha rechazado rotundamente cualquier intento de injerencia extranjera en los asuntos internos de Irán.
etiquetas
organización de cooperación de shanghái
irán
actualidad
10 comentarios
Comentarios destacados:
#1
suppiluliuma
Resumen del comunicado de la OCS
: ¡Dejar a los ayatolás matar iraníes en paz, coño!
4
K
59
#2
Pertinax
*
#1
Un respeto a Shanghai, que tienen información de primera mano.
1
K
27
#3
powernergia
#1
¿De verdad te has creído que el interés de EEUU e Israel es defender iraníes?
0
K
11
#5
suppiluliuma
*
#3
¿He mencionado yo a EEUU o Israel?
Vamos a ver, si vas a defender a Jamenei y su
troupe
de alegres asesinos fascistas, ten al menos la fortaleza intestinal para hacerlo a pecho descubierto. Di algo como
"¡a mi me encanta cuando la poli les da una lección a esos manifestantes tan creciditos!"
, o
"ya está bien de esas putas quitándose el velo, ¿que coño se han creído que son?"
, o
"cómo se atreven estos impíos de mierda a llevarla la contraria
…
» ver todo el comentario
1
K
21
#7
powernergia
#5
Claro, tu no has defendido a EEUU y yo he defendido a Jameini.
0
K
11
#8
suppiluliuma
*
#7
Señálame el comentario en el que yo he defendido a los EEUU. Especialmente por cometer alguna atrocidad. ¡Vamos, campeón! ¡Adelante! O tendré que asumir que eres un embustero.
Y dile a tu amigo
#_6
que no hay cosa más patética que bloquear a alguien, y luego dejar claro que lees sus comentarios al responder a tu compinche con una calumnia sobre él. Deja perfectamente claro que la razón por la que me ha bloqueado es porque se hace caquita ante la posibilidad de que pueda responderle.
Ah, dile también que el argumento
"los rojos, comunistas y ateos que gobernaban la República son los culpables de las muertes de la Guerra Civil"
puede no ser tan bueno como se cree.
Me equivoqué: se puede hacer peor.
1
K
21
#9
powernergia
#8
Increíble que aún no os hayáis despertado de lo que significa el "reparto de democracia" que hace EEUU.
Los tontos útiles que necesitan todas las dictaduras, incluyendo los voxeros capillitas fascista-religiosos que gobiernan Irán o el tarado de Trump que es más de lo mismo.
0
K
11
#10
suppiluliuma
*
#9
Efectivamente. Todo el mundo sabe que las razas inferiores, como la iraní, son incapaces de decidir su propio futuro. No saben lo que es mejor para ellos. Son como niños. Abandonados a su suerte, vivirían en el más abjecto atraso, fruto de la pereza y la molicie. Sólo con la guía firme pero paciente de las naciones imperiales, como la americana, serán capaces de incorporarse a la modernidad del s. XIX y disfrutar de las ventajas del comercio internacional. ¡Viva el Rey Leopoldo! ¡Viva el Estado libre del Congo! ¡¡¡EL CAUCHO DEBE FLUÍIIIIIIIIIIIIIIIIIR!!! {TROLL}
Además racista e imperialista. Menuda joyita.
Por cierto, el Comité de No Intervención no fue neutral. Le hizo el juego a los fascistas. Y eso te encanta.
1
K
21
#6
ur_quan_master
#3
a gente como el solo le interesa que mueran iraníes en una guerra como la de Siria para luego poner al mando a algún dictador de su cuerda
0
K
11
#4
cosmonauta
¿Se sabe si dijeron algo de Gaza o Ucrania?
2
K
32
