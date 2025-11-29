edición general
2 meneos
11 clics
La OCDE nos recuerda nuestro destino: impuestos más altos, pensiones más bajas y jubilación más tardía

La OCDE nos recuerda nuestro destino: impuestos más altos, pensiones más bajas y jubilación más tardía

El informe publicado esta semana es un bofetón de realidad: y nos recuerda que no hay mucho margen de maniobra.

| etiquetas: ocde , recuerda , nuestro , destino , impuestos , altos , pensiones , bajas
2 0 0 K 25 actualidad
3 comentarios
2 0 0 K 25 actualidad
lawson #1 lawson
Siempre podemos buscar gestores que no roben, despilfarren, etc que tengan que responder de sus actos

Y de paso, una verdadera democracia con separación de poderes y justicia completamente independiente
2 K 38
Pacman #3 Pacman
Pero a subir el gasto militar, eso que no falte
:ffu:
0 K 10
#2 aletmp
Como nos están estafando...
0 K 7

menéame