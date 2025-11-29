·
La OCDE nos recuerda nuestro destino: impuestos más altos, pensiones más bajas y jubilación más tardía
El informe publicado esta semana es un bofetón de realidad: y nos recuerda que no hay mucho margen de maniobra.
3 comentarios
#1
lawson
Siempre podemos buscar gestores que no roben, despilfarren, etc que tengan que responder de sus actos
Y de paso, una verdadera democracia con separación de poderes y justicia completamente independiente
#3
Pacman
Pero a subir el gasto militar, eso que no falte
#2
aletmp
Como nos están estafando...
Y de paso, una verdadera democracia con separación de poderes y justicia completamente independiente