¿Por qué occidente promueve odio contra Rusia? | Misterios de la Historia con el profesor Rothe  

A lo largo de la historia, Rusia como nación ha sufrido diversos ataques. Invasiones y guerras han tratado de doblegar al país más extenso del mundo. Sin embargo, no han logrado doblegar al oso ruso, ¿por qué se insiste en atacar a Rusia?. En este capítulo de Misterios de la Historia, el profesor Eduardo Rothe hace un repaso histórico de los principales ataques que recibió Rusia y cómo ha logrado sobreponerse ante la adversidad