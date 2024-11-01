edición general
¿Por qué occidente promueve odio contra Rusia? | Misterios de la Historia con el profesor Rothe

A lo largo de la historia, Rusia como nación ha sufrido diversos ataques. Invasiones y guerras han tratado de doblegar al país más extenso del mundo. Sin embargo, no han logrado doblegar al oso ruso, ¿por qué se insiste en atacar a Rusia?. En este capítulo de Misterios de la Historia, el profesor Eduardo Rothe hace un repaso histórico de los principales ataques que recibió Rusia y cómo ha logrado sobreponerse ante la adversidad

etiquetas: rusia , urss , occidente , historia , francia , alemania , odio
Alakrán_ #2 Alakrán_
Muy interesante lo que diga un chavista sobre la relación de Europa con Rusia ¿Habla de las invasiones rusas que ha sufrido el resto de Europa?
No me lo voy a fumar.
eltxoa #9 eltxoa
#2 que jP los rusos cuando hace 80 años invadieron Alemania. :troll:
#3 pozz
No es odio, es asco y repulsion por ese estado terrorista y fascista de Rusia que financia a practicamente toda la ultraderecha nazi y fascista occidental... Que hace un par de meses en San Petersburgo hicieron una convencion de nazis y fascistas occidentales, todo auspiciado por el Kremlin. www.meneame.net/story/politicos-rusos-sacerdotes-ortodoxos-dan-bienven

Lo que me voy a alegrar cuando ese estercolero acabe desmantelado y desmembrado, la caida de la URSS va a parecer una broma comparado con el pufo que esta dejando Putin, solo un necio tendria la burda esperanza de que lo de Ucrania no le pase factura al Kremlin y al pueblo ruso.
garnok #7 garnok
que en rusia sea ya normal ver en la television como fantasean con atacar con armas nucleares a europa seguro que ayuda a que los europeos tengamos una gran imagen de rusia
www.lasexta.com/noticias/internacional/television-rusa-senala-varias-c
www.huffingtonpost.es/global/la-television-rusa-alimenta-idea-ataque-n
#8 pozz
#7 la culpa es nuestra, por vestirnos como putitas y provocar al pobrecito Putin :palm:

notese la ironia
#4 XXguiriXX
Como le dije a mi esposa que tiene mucha afinidad, desde Ivan el Terrible, Rusia lleva el expansionismo en su sangre. Hay que recordar que se consideran herederos de Roma y de los mongoles.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#4

No como Carlos V que era EMPERADOR DE ROMANOS.
DonNadieSoy #1 DonNadieSoy *
Porque en occidente se ve mucho cine americano?
vicvic #11 vicvic
Una noticia así no se puede votar de forma diferente que ERRÓNEA por no decir Bulo. Sin tener en cuenta que más bien es lo contrario, hasta en los programas de tv rusa se dedican a esparcir el odio contra occidente.
#10 Aas59
Es que para vender armas, hace falta tener enemigos, y si no se tienen, se inventan.
