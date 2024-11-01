Los obispos acusan al Gobierno de "intervenir" la vida civil, no respetar la división de poderes y controlar los medios

"El Gobierno tiene una mirada selectivas sobre las víctimas", denuncia el presidente de la Conferencia Episcopal en la apertura de la Plenaria de la CEE, mientras invita al Gobierno y los monjes a "alcanzar un acuerdo razonable y satisfactorio" sobre Cuelgamuros.
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Artículo 26.
Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial.
El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán
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Controlar los medios, claro, el gobierno controla El Mundo, Ana Rosa, El hormiguero, la razón, ok diario, libertad digital, cadena cope, A3 noticias...
Veréis como se solucionaba tanta injerencia.
www.meneame.net/story/obispos-acusan-gobierno-intervenir-vida-civil-gu
Pero vamos a ver, lo de dar falso testimonio ya tal no…? para los demás.
Hay que joderse con la puta iglesia
Y lo de controlar los medios, me pega la risa...
Resumen, quiero de lo que fuman!!