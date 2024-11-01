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Los obispos acusan al Gobierno de "intervenir" la vida civil, no respetar la división de poderes y controlar los medios

Los obispos acusan al Gobierno de "intervenir" la vida civil, no respetar la división de poderes y controlar los medios

"El Gobierno tiene una mirada selectivas sobre las víctimas", denuncia el presidente de la Conferencia Episcopal en la apertura de la Plenaria de la CEE, mientras invita al Gobierno y los monjes a "alcanzar un acuerdo razonable y satisfactorio" sobre Cuelgamuros.

| etiquetas: obispos , gobierno , intervenir , medios
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
¡Puta!, gritó La Tacones...
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ochoceros #12 ochoceros
#1 Siempre es buen momento para recordar lo avanzados que estuvimos hace casi 100 años en España y cómo logramos establecer en la Constitución española que esta multinacional privada se dedicase en exclusiva a la religión y no a conspirar para sacar cada vez más dinero:

Artículo 26.

Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial.

El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán

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Yonny #2 Yonny *
Manda huevos...
Controlar los medios, claro, el gobierno controla El Mundo, Ana Rosa, El hormiguero, la razón, ok diario, libertad digital, cadena cope, A3 noticias...
4 K 50
autonomator #6 autonomator
NI UN EURO PÚBLICO A DOGMAS, CREENCIAS, DEIDADES, SECTA, CULTOS, RELIGIONES, ASOCIACIONES, CHIRINGUITOS Y DEMÁS AGRUPACIONES SEAN DEL COLOR, SESGO O CREENCIA QUE SEAN
Veréis como se solucionaba tanta injerencia.
2 K 38
#4 pirat
A la iglesia le ocurre como al imperativo madrid, que está sobrerrepresentada en los medios... y en todo lo demás....
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aporuvas #5 aporuvas
Lo de siempre, acusando al otro de lo que tu haces o eres.
Pero vamos a ver, lo de dar falso testimonio ya tal no…? para los demás.
Hay que joderse con la puta iglesia
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SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
Los obispos gritan: "Sánchez hijo de puta" tras declarar que Sánchez interfiere en la política del país.
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Milmariposas #10 Milmariposas
Digo yo que si quieren participar de la política, no tienen más que presentarse a las elecciones, no?
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Asimismov #11 Asimismov
¿Qué Gobierno? ¿El del perro, el de la IDA, ... el de Florentino?
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Urasandi #13 Urasandi
Que alguien les recuerde que ya se acabó la edad media y el clero no es uno de los poderes.
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#7 uvi
Acuso a los obispos de no respetar la división de poderes, están criticando al poder ejecutivo y por lo tanto no respetan la separación de poderes..es así?

Y lo de controlar los medios, me pega la risa...

Resumen, quiero de lo que fuman!!
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#8 angar300
¿La Iglesia acusando al gobierno de intervenir la vida civil, no respetar la división de poderes y controlar los medios...? ¡Jesus! ¿Qué he hecho para merecer esto... ?
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menéame