La obispa de Groenlandia para los pies a Trump: “Somos personas, no propiedades”

“Somos personas, no propiedades”, ha reclamado la obispa luterana –que lo es del 95 % de los aproximadamente 57 000 habitantes de Groenlandia– que se ha sumado a las críticas internacionales al propósito del Gobierno estadounidense para incorporar a la isla, rica en materias primas, a sus territorios. Para la obispa “Groenlandia no está en venta” y las ambiciones de Trump van contra los derechos humanos, dignidad y respeto de las leyes internacionales, según una declaración difundida por el Consejo Mundial de Iglesias.