La obispa de Groenlandia para los pies a Trump: “Somos personas, no propiedades”

“Somos personas, no propiedades”, ha reclamado la obispa luterana –que lo es del 95 % de los aproximadamente 57 000 habitantes de Groenlandia– que se ha sumado a las críticas internacionales al propósito del Gobierno estadounidense para incorporar a la isla, rica en materias primas, a sus territorios. Para la obispa “Groenlandia no está en venta” y las ambiciones de Trump van contra los derechos humanos, dignidad y respeto de las leyes internacionales, según una declaración difundida por el Consejo Mundial de Iglesias.

6 comentarios
Varlak #2 Varlak
"le para los pies" ¿perdona? ¿Le ha echado una maldición o algo? Porque no es la primera vez que una mujer le dice a Trump "somos personas, no propiedades" y no se ha detenido.
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
Para el compostador con patas naranja todo son propiedades.
ummon #1 ummon
Interesante, preveo una nueva escisión de la iglesia cristiana y que Trump se autoproclame líder perpetuo de la nueva religión.
( y esta vez no va a ser por un divorcio)
Javi_Pina #3 Javi_Pina
Se la suda a Trump, y puede que adelante acontecimientos ahora que Europa debate llevar tropas allí
#4 eipoc
Pues díselo a los palestinos, por poner un ejemplo muy cercano. Les importa una mierda todo.
#6 laruladelnorte
las ambiciones de Trump van contra los derechos humanos,

¿Qué es eso? se pregunta el colega de Netanyahu.
