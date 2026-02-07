edición general
Nuria Alabao, antropóloga: “Las derechas radicales convierten el malestar de los jóvenes en reacción antifeminista”

Nuria Alabao, antropóloga: “Las derechas radicales convierten el malestar de los jóvenes en reacción antifeminista”

"Simultáneamente, las jóvenes muestran mejores resultados académicos y mayor autonomía económica, y eso está alterando las narrativas tradicionales de masculinidad sin que existan modelos alternativos claros para ellos. También hay sociólogas que hablan de los problemas de relación entre hombres y mujeres después de esos cambios porque las expectativas de ellas son otras"

#1 Murciegalo
El párrafo que he extraído es exactamente lo que observo en las aulas.
6 K 90
#4 Piscardo_Morao
#1 Y también hay chavales en secundaria que cuando se habla de feminismo en clase te sueltan "tengo que decir que está mal pegar a las mujeres", ojo, no que está mal, que tienen que decir que está mal.
1 K 18
#2 Foxdie
el antifeminismo igual empezó cuando las feministas fueron a los colegios a decirles a los chavales que eran potenciales violadores.
O cuando hicieron juzgados especificos para juzgar a hombres, o cuando empezaron a dar privilegios solo a mujeres, no sé, solo digo.
14 K 67
#3 CerdoJusticiero
#2 El antifeminismo lleva siglos existiendo. Los ladridos de los señores de colita herida de hoy no son muy distintos de los rebuznos de los 60, el alarmismo contra las sufragistas, el odio decimonónico contra las mujeres que no se conformaban con ser máquinas de parir...

Pd: Década y pico del lema de marras y todavía algunos seguís llorando y demostrando que no sabéis leer. Qué pereza de ofendiditos incapaces de entender cualquier cosa más compleja que un cuesco de Arévalo, la verdad.
9 K 55
#7 Foxdie
#3 Eres un cuñao.
9 K 25
#10 CerdoJusticiero
#_7 :popcorn:

Edito: se lleva un zasquita mediano, insulta y bloquea. Generación de cristal.

#3
2 K 36
#6 ostiayajoder
#2 O cuando habia q quedar en el barrio para hacer turnos de vigilancia para q a la mujer a la q su marido ostiaba no la matara, recuerdas?

No, no lo recuerdas pq eres joven... pues nada, tranquilo q lo vas a vivir pq es lo q pides.

Reza para no tener hijas.
3 K 43
#8 Foxdie
#6 Pero quién te crees que eres tú para darle lecciones a nadie, debería darte vergüenza.
1 K 12
#14 coydanerko
#6 y luego hablan de los troles de ultraderecha, si es qué...
0 K 7
#9 Murciegalo
#2 insisto, las chicas van como motos apostando a un futuro de indepencia económica, ellos, mientras tanto se abanican los huevos creyéndose que la sociedad les debe algo. Nadie les debe nada.
4 K 52
#11 Foxdie
#9 Y lo dices tan ancho xD
Qué te voy a decir yo anda... Sí la realidad ya se encarga sola.
1 K 17
#16 yabumethod
#2 Es que hacer esas cosas no es de feminista sino de misándrica... Estas proyectando el malestar en el feminismo en vez de en las personas concretas que hacen esas cagadas bajo el nombre de feminismo.
0 K 10
#20 Foxdie
#16 Sí, claro que hago eso y soy consciente de lo que dices, pero porque me parecen lo mismo, ya que los segundos no se molestan en confrontar a los primeros que son los que han actuado en nombre de esto, entonces para qué voy a distinguir yo nada si ellos ni siquiera se molestan en hacerlo para nada más que no sea decirles a otros que no es lo mismo.
0 K 6
#21 yabumethod
#20 Estoy de acuerdo que no distinguir y señalar a los que lo hacen te hace cómplice pero tampoco creo que ayude decir que "el feminismo es malo" cuando en si significa igualdad.
0 K 10
#13 XXguiriXX
La meneo aunque me sacó una sonrisa. Y me entenderán los que tengáis hijos/as, sobrinos o trabajéis con chavales. Ni la están pasando tan mal, porque estamos nosotros ayudándoles y tienen otras prioridades, ni son antifeministas por acción de la derecha. Las mujeres se llevan muy bien con los varones, y viceversa. Los/las misóginos y feministas son “jóvenes” de 30 para arriba. Y ojo antifeminista!= misógino/na
4 K 58
#15 Barney_77
#13 Exacto, veo mas proyección que realidad.
1 K 29
#18 yabumethod
#13 Yo sospecho que es porque es la edad en la que empieza a haber niños y pleitos judiciales, siendo ahí cuando ven que quizás eso de que la ley haga cosas según genero no es tan bueno...
0 K 10
#19 Murciegalo
ancho? Lo digo con tristeza.
0 K 12
#12 coydanerko
El artículo no es más que una recolección de excusas inventadas para justificarse ante sí misma la existencia de personas que no se tragan los mismos cuentos que ella. Ha metido dentro de todo.

La realidad es que se rechaza el feminismo por ser una ideología que promueve la discriminación por razón de sexo.
2 K 9
#5 DayOfTheTentacle
Va a ser eso y no la ley asimétrica...
2 K 8
#17 luckyy
Simplemente las derechas.
1 K -2

