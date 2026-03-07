Los nuevos drones rusos Geran son rápidos. ¿Podrán los interceptores ucranianos seguirles el ritmo? [ENG]

La campaña de bombardeos estratégicos de Rusia se centra en los drones Geran, comúnmente conocidos como «Shaheds» por los drones iraníes en los que se basan. Introducidos por primera vez en 2022, estos drones han sido objeto de varias mejoras para competir con la red de defensa aérea multicapa y en constante evolución de Ucrania. Rusia necesita ahora otra ronda de mejoras, ya que los drones interceptores de Ucrania han reducido en gran medida la eficacia de los Geran. Para contrarrestar los interceptores de Ucrania, es muy probable que Rusia op
Para eso mucho mejor los Tomahawk o las bombas sionazis. Anda que no liquidan muchas más gente.
En eso la tecnología usa creo que sigue sin competencia.
En lo que va de año más de 340 instalaciones educativas en Ucrania han resultado dañadas o destruidas. La guerra continúa interrumpiendo el aprendizaje de los niños y niñas y vulnerando su derecho a la educación. Ya son 2.800 las escuelas dañadas o destruidas desde que comenzó la guerra, en febrero de 2022.
www.unicef.es/noticia/ucrania-la-educacion-sigue-siendo-objetivo-de-at
Esto era para 9, me cuelgo de #3
Los misiles de crucero son derribables, pero son más complicados de derribar que los geranios normales, por ejemplo, la ventana de oportunidad de los helicópteros es mucho más pequeña, en el supuesto que la tengas (estos nuevos drones vuelan entre 100 y 200 kmh más rápido que los helicópteros o que los Yak-52)