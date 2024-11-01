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Nuevo varapalo de la Justicia a Antonio Naranjo: le obliga a borrar y cesar en sus "tuits difamatorios" contra Max Pradera

Nuevo varapalo de la Justicia a Antonio Naranjo: le obliga a borrar y cesar en sus "tuits difamatorios" contra Max Pradera

El tribunal advierte al presentador de Telemadrid que "podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial" en el caso de incumplimiento a esta resolución judicial.

| etiquetas: antonio naranjo , max pradera , condena , difamación
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3 comentarios
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#2 CuiProdestHocBellum
La derechusma miente por sistema. Enreda, lanza bulos y esconde la mano. Fomenta la desconfianza en la democracia y usa de forma torticera (gracias a los jueces afines que lo permiten, no a todos) la justicia.
Si los españoles de a pie parasen 5 minutos a observar el panorama, solo 5 minutos con la mente limpia de desinformación y basura mediática, otro gallo nos cantaría. Pero ni eso.
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yoma #3 yoma
#2 Es que se saben con inmunidad gracias a que tienen fachapass.
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#1 Comorr
No es más grave que cualquiera caso de corrupción de cualquier político de cualquier ideología

Que siga el juego y el robo a dos manos a la población mientras los políticos se mofan en nuestra cara
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menéame