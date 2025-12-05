edición general
nuevo máximo historico de Linux en steam

la cuota de Linux en Steam subió hasta el 3,20% en noviembre

#1 DatosOMientes
Linux es como el Podemos de Steam, pero Linux funciona y es útil.
#2 endy
¡Este año sí!. Ah, no
alfema #5 alfema
Me pregunto la razón de que Valve se haya basado en Arch Linux y no en otra distribución.
#7 alkalin
#5 Mayormente son 3 motivos:

1.- La primera versión de las Steam machine iba con Debian, el problema es que Valve necesita que los componentes del software sean más actuales. La familia Debian (ubuntus y company) buscan por encima de todo estabilidad a costa de un software mas antiguo.

2.- Es importante también que el sistema sea rolling release, cosa que va de la mano con el punto anterior.

3.- Por otro lado, Valve necesita que el sistema sea inmutable y que las actualizaciones sean atómicas (tipo vanilla OS).
eltxoa #6 eltxoa
#4 no sé majo. con esos parámetros ahora hay millones de ordenadores con windows 10. Un teléfono Android podrá quedarse sin actualizaciones del fabricante pero eso no le hace inseguro.
eltxoa #3 eltxoa
Linux es muy probablemente la más extendida plataforma de juegos y entreteniendo. Android.
#4 tpm1
#3 Entonces Linux también es la plataforma más extendida en sistemas inseguros, desactualizados, llena de basura,...
#8 alkalin
Creo que gracias a la propia Valve y Microsoft esto va a seguir una tendencia hacia arriba.

Valve por mejorar la capa de compatibilidad. Esta capa se espera que sea compatible en ARM para que se pueda usar linux en sus Steam Frame. Los más avispados ya deben intuir por donde irá esta estrategia, que va mas allá de unas VR. Los gen z juegan con el móvil, por tanto, tiene todo el sentido abrir su librería a los móviles

Microsoft por hundir su SO, llenarla de errores, telemetría,…   » ver todo el comentario
