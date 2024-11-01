edición general
El nuevo logotipo propuesto por el partido político inglés UKIP se compara con la cruz de hierro utilizada por el régimen nazi (Eng)

El grupo de campaña contra el racismo Hope Not Hate advirtió que el logotipo «se hacía eco de la imaginería nazi». Esa solicitud incluía una cruz negra atravesada por una espada y una lanza. El Ukip, que en los últimos años se ha ido desplazando cada vez más hacia la extrema derecha, ha presentado ahora una nueva solicitud, que parece similar pero sin la espada. Incluye la palabra Ukip, con «The New Right» (La nueva derecha) debajo.

JungSpinoza #3 JungSpinoza
lo sorprendente es que nadie no se reiese cuando lo presentaron
#2 PendergastAloysius
Se utilizaba en el ejército, donde se había usado siempre, menuda pantomima de titular.
azathothruna #1 azathothruna
Cruces, siempre cruces.
Quizas la teoria de que los cruzados (Tambien de los ezpañistanies en la reconquista) era nazi
