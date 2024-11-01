edición general
6 meneos
14 clics
Nuevo hito en el desarrollo de los robotaxis: los vehículos autónomos comenzaran a circular por autopistas

Nuevo hito en el desarrollo de los robotaxis: los vehículos autónomos comenzaran a circular por autopistas

La startup Waymo ha anunciado que sus robotaxis comenzarán a circular por autopistas de San Francisco, Los Ángeles y Phoenix marcando un nuevo hito en la innovación de los vehículos no tripulados

| etiquetas: google , waymo , robotaxi
5 1 2 K 44 tecnología
5 comentarios
5 1 2 K 44 tecnología
GeneWilder #2 GeneWilder
Johnny Taxi.  media
1 K 30
#1 Grahml
Pues nada, aguardemos a noticias de los Waymo haciendo mierda.

Si no son capaces de ver una zona anegada de agua como aquí:


x.com/niccruzpatane/status/1928477936845226469

A ver con qué nos vienen.
0 K 20
sorrillo #3 sorrillo *
#1 Esto hay que juzgarlo con estadísticas, no con anécdotas.

Ahora es muy atractivo poner en las redes todos los errores que cometen los coches autónomos, mientras que a nivel de conductores humanos eso no tiene el mismo atractivo. Por ello la información que recibimos a nivel anecdótico es sesgada y es necesario acudir a datos estadísticos.
2 K 31
paleociencia #5 paleociencia *
#1 como ciclista urbano de Austin, Texas, donde están completamente operativos desde hace tiempo, prefiero mil veces estos Waymo a cualquier conductor. Tendrán defectos, pero respetan mucho más a peatones y ciclistas que el conductor promedio.
#3
0 K 11
#4 pensacola
#1 no es un barco
0 K 19

menéame