Nuevo hito en el desarrollo de los robotaxis: los vehículos autónomos comenzaran a circular por autopistas
La startup Waymo ha anunciado que sus robotaxis comenzarán a circular por autopistas de San Francisco, Los Ángeles y Phoenix marcando un nuevo hito en la innovación de los vehículos no tripulados
#2
GeneWilder
Johnny Taxi.
1
K
30
#1
Grahml
Pues nada, aguardemos a noticias de los Waymo haciendo mierda.
Si no son capaces de ver una zona anegada de agua como aquí:
x.com/niccruzpatane/status/1928477936845226469
A ver con qué nos vienen.
0
K
20
#3
sorrillo
*
#1
Esto hay que juzgarlo con estadísticas, no con anécdotas.
Ahora es muy atractivo poner en las redes todos los errores que cometen los coches autónomos, mientras que a nivel de conductores humanos eso no tiene el mismo atractivo. Por ello la información que recibimos a nivel anecdótico es sesgada y es necesario acudir a datos estadísticos.
2
K
31
#5
paleociencia
*
#1
como ciclista urbano de Austin, Texas, donde están completamente operativos desde hace tiempo, prefiero mil veces estos Waymo a cualquier conductor. Tendrán defectos, pero respetan mucho más a peatones y ciclistas que el conductor promedio.
#3
0
K
11
#4
pensacola
#1
no es un barco
0
K
19
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
