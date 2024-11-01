Un nuevo gobierno de coalición de Sánchez daría a Rufián la Vicepresidencia primera

análisis recientes muestran que la propuesta de un Frente Amplio impulsado por Rufián podría situarse como tercera fuerza con entre 55 y 75 escaños, lo que permitiría revalidar un gobierno progresista. Varios factores tienen que confluir para que se dé que Rufián sea vicepresidente. En primer lugar, la reconfiguración del espacio a la izquierda del PSOE. La izquierda alternativa vive un momento de debilidad electoral y falta de liderazgo. Rufián ha intentado ocupar ese vacío, aunque desde ERC se han mostrado reticentes a que su portavoz lidere