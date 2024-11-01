edición general
Un nuevo gobierno de coalición de Sánchez daría a Rufián la Vicepresidencia primera

análisis recientes muestran que la propuesta de un Frente Amplio impulsado por Rufián podría situarse como tercera fuerza con entre 55 y 75 escaños, lo que permitiría revalidar un gobierno progresista. Varios factores tienen que confluir para que se dé que Rufián sea vicepresidente. En primer lugar, la reconfiguración del espacio a la izquierda del PSOE. La izquierda alternativa vive un momento de debilidad electoral y falta de liderazgo. Rufián ha intentado ocupar ese vacío, aunque desde ERC se han mostrado reticentes a que su portavoz lidere

#1 concentrado
De "diariosabemos" hoy en nuestra sección "diarioespeculamos" presentamos que.....
2 K 48
#3 perej
Vaya paja mental que se hace el articulista xD
55 diputados!!!!
xD xD xD
2 K 38
Robus #6 Robus
#3 Y dos huevos duros! :-D
1 K 22
Jaime131 #8 Jaime131
El cuento de la lechera.
1 K 27
ur_quan_master #2 ur_quan_master *
La izquierda no va a ser la tercera fuerza política porque no quiere.
Como el Frijol.
1 K 24
Robus #5 Robus
Teniendo en cuenta que a Rufian no lo van a votar los de ERC, lo veo complicado.
0 K 12
#9 perej
#5 ni los de Mas Madrid :troll:
No los veo yo votando a un independentista.
0 K 10
Cuñado #4 Cuñado *
Frente Amplio

Ojalá Miguel Tellado liderando una coalición llamada Frente Amplia :pagafantas:
0 K 9

menéame