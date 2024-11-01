Aliança Catalana se dispara en el Parlament con 20 escaños: empata con Junts y se queda a un paso de superar a ERC, según el CEO

El último Barómetro político del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) dibuja un escenario completamente distinto al surgido tras las elecciones catalanas de 2024. La principal novedad es el ascenso fulgurante de Aliança Catalana (formación de extrema derecha independentista que ha crecido por su duro discurso contra la inmigración y el islam) que pasaría de 2 escaños actuales a una horquilla de 19-20 diputados (11%-14%), un salto sin precedentes que la situaría en un empate técnico con Junts (13%-15%) y se queda a un paso de superar a ERC (14%-17%).