Aliança Catalana se dispara en el Parlament con 20 escaños: empata con Junts y se queda a un paso de superar a ERC, según el CEO

Aliança Catalana se dispara en el Parlament con 20 escaños: empata con Junts y se queda a un paso de superar a ERC, según el CEO

El último Barómetro político del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) dibuja un escenario completamente distinto al surgido tras las elecciones catalanas de 2024. La principal novedad es el ascenso fulgurante de Aliança Catalana (formación de extrema derecha independentista que ha crecido por su duro discurso contra la inmigración y el islam) que pasaría de 2 escaños actuales a una horquilla de 19-20 diputados (11%-14%), un salto sin precedentes que la situaría en un empate técnico con Junts (13%-15%) y se queda a un paso de superar a ERC (14%-17%).

Ze7eN
Es gracioso ver a la derecha española celebrar el ascenso de un partido independentista solo por puro y mero racismo.
Ze7eN
#2 Como también lo es que los independentistas catalanes descubran que en Cataluña, y dentro del independentismo, también existe el racismo y la ultraderecha y que no son moralmente superiores.
yende
#3 Realmente lo curioso es ver como la izquierda es independentista. En teoría son mas propensos a no creer en estados. O como mínimo no los tienen en tan alta estima.
yende
#2 Son sus prioridades, realmente no son patriotas, son racistas, miran únicamente sus intereses y tapan sus vergüenzas con sucios trapos que llaman banderas.
Albarkas
#2 No tiene gracia ninguna. Cada vez hay más idiotas y eso es peligroso para todos.
Macnulti_reencarnado
#6 pero si los partidos de extrema izquierda están bajo mínimos...
astur365_628eed2f50e0f
Pueden ser unas risas , si JxC ya son racistas y fascistas Aliança ye el summum .
CharlesBrowson
a ver si es que los independetistas se han cansado de que los charnegos y demas ralea azuzando en buen rollo se meen en la cara de esa gente mientras se pegan la gran vida el villa del reino, y se les hayan hinchado los cuyons, que todo puede ser eh
Macnulti_reencarnado
La gente es idiota y no sabe votar.
maotseng
#1 "los demás son tontos, yo no" " yo soy especial"
El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Es que es difícil saber cuál es el verdadero independe a quien votar.
Es el mismo dilema que con la verdadera isquierda
