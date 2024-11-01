Nuevo estudio en el mar Amarillo revela que aerogeneradores offshore aumentan más del doble la biomasa de peces y diversifican las cadenas tróficas

El estudio realizado por equipos de Australia y China confirma que, en zonas con aerogeneradores, la biomasa de peces puede duplicarse respecto a áreas cercanas sin intervención. No es un detalle menor. Habla de un cambio profundo en la base ecológica del entorno.
| etiquetas: aerogeneradores offshore , biodiversidad
El error es pretender tratar a los humanos como si no formasen parte del ecosistema, como si todos sus efectos en éste tuvieran que evitarse para mantenerlo todo sin cambios, como si fuéramos un elemento externo que interfiere con la naturaleza cuando somos parte de esa naturaleza.
Tampoco nos vengamos tan arriba...
Si llevamos tu afirmación al extremo no hay problema en dejar los residuos nucleares tirados por cualquier sitio o en usar CFC que se cargan la capa de ozono o en talar todos los árboles o ....
Nuestra actividad perjudica ciertas especies y beneficia a otras y, si no… » ver todo el comentario