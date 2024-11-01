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Nuevo estudio en el mar Amarillo revela que aerogeneradores offshore aumentan más del doble la biomasa de peces y diversifican las cadenas tróficas

Nuevo estudio en el mar Amarillo revela que aerogeneradores offshore aumentan más del doble la biomasa de peces y diversifican las cadenas tróficas

El estudio realizado por equipos de Australia y China confirma que, en zonas con aerogeneradores, la biomasa de peces puede duplicarse respecto a áreas cercanas sin intervención. No es un detalle menor. Habla de un cambio profundo en la base ecológica del entorno.

| etiquetas: aerogeneradores offshore , biodiversidad
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9 comentarios
11 4 0 K 226 MAmbiente
sorrillo #1 sorrillo
Es lo que tiene formar parte de un ecosistema, nuestra actividad perjudica a ciertas especies y beneficia a otras, ya sean las estructuras estas del meneo o directamente nuestros desperdicios.

El error es pretender tratar a los humanos como si no formasen parte del ecosistema, como si todos sus efectos en éste tuvieran que evitarse para mantenerlo todo sin cambios, como si fuéramos un elemento externo que interfiere con la naturaleza cuando somos parte de esa naturaleza.
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#2 Cuchifrito
#1 Somos la causa de la sexta extinción masiva que se conoce en toda la puta la historia del planeta. Sí, el error va a ser el que tu dices, no te jode.
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josde #3 josde
#1 Ese estudio confirma que los humanos influimos a veces en cosas buenas para la biodiversidad ecológica.
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ahotsa #5 ahotsa
#1 #3 Ya, pero para hacer una buena, y de casualidad, hemos hecho 1000, no peores, sino nefastas.

Tampoco nos vengamos tan arriba...
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josde #7 josde
#5 No, si los humanos somos expertos en destruir todo lo de nuestro entorno, incluso a nosotros mismos sin motivo.
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#8 MPR *
#1 Una cosa es admitir que formamos parte de un ecosistema y que no es cierto que todos nuestros efectos tengan que evitarse y otra aceptar cualquier cosa porque formamos parte de un ecosistema y algo vamos a alterar sí o sí.

Si llevamos tu afirmación al extremo no hay problema en dejar los residuos nucleares tirados por cualquier sitio o en usar CFC que se cargan la capa de ozono o en talar todos los árboles o ....

Nuestra actividad perjudica ciertas especies y beneficia a otras y, si no…   » ver todo el comentario
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#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Un estudio revela que si prohibes o impides la pesca en una zona, los peces se duplican
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Duke00 #6 Duke00
#4 Vaya, y eso que una de las críticas a las eólicas marinas es que los reducen...
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Cantro #9 Cantro
Eso es porque los pájaros que son triturados por las aspas se convierten en comida para peces </palilloenboca>
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menéame