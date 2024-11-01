Nuevo estudio en Canadá descubre que los pozos petrolíferos abandonados emiten hasta 1.000 veces más metano de lo esperado

El análisis de más de 400 pozos inactivos ha mostrado algo que hasta ahora se había subestimado: el metano microbiano aparece con mucha más frecuencia de lo esperado. Este gas se forma en capas poco profundas del subsuelo, donde microorganismos descomponen materia orgánica en ausencia de oxígeno. El problema no es exclusivo de una región. En Canadá hay cientos de miles de pozos inactivos, pero situaciones similares se han documentado en Estados Unidos y otros países con larga historia petrolera.

| etiquetas: pozos , petrolíferos , abandonados , metano , emisiones
Dene #1 Dene
y aquí la peña echando la culpa a las probes vaques argentinas
Lutin #4 Lutin
El metano puede convertir nuestro planeta en un nuevo Venus
reithor #3 reithor
Es lo que tiene, considerar válidas mediciones de hace décadas y no actualizar con los cambios producidos.
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#2 #3 hace años la nasa publicó un estudio sobre fracking y metano www.meneame.net/story/nasa-identifica-decenas-super-emisores-gas-metan
#2 exeware
Y cuanto era lo esperado? por que el doble de nada es nada de nada!!
mikelx #6 mikelx
¿Cuánto supone respecto a las vacas?
