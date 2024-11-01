Nuevo estudio en Canadá descubre que los pozos petrolíferos abandonados emiten hasta 1.000 veces más metano de lo esperado

El análisis de más de 400 pozos inactivos ha mostrado algo que hasta ahora se había subestimado: el metano microbiano aparece con mucha más frecuencia de lo esperado. Este gas se forma en capas poco profundas del subsuelo, donde microorganismos descomponen materia orgánica en ausencia de oxígeno. El problema no es exclusivo de una región. En Canadá hay cientos de miles de pozos inactivos, pero situaciones similares se han documentado en Estados Unidos y otros países con larga historia petrolera.
