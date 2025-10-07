El nuevo capricho de los multimillonarios chinos: fundar universidades estratégicas para ganar la carrera por la soberanía tecnológica

Zhong Shanshan, el hombre más rico de China, ha trabajado como agricultor, carpintero, albañil, periodista y vendedor de estimulantes sexuales. Pero la fortuna la hizo embotellando agua de los manantiales de Changbai, una montaña con vistas a Corea del Norte. Las botellas con tapón rojo de Nongfu Spring, que están por todas partes en el país asiático, han hecho que la fortuna de Zhong (70 años) alcance en estos momentos los 65.500 millones de dólares (según Forbes, alrededor de 53.000 millones de euros). Aunque de esa cifra habrá que descontar
| etiquetas: millonarios , fundar universidades , china , soberania tecnológica
Aunque posiblemente estos chinos no tengan la intención de poner una máquina de gacha de títulos como aquí, y tengan planes más a largo plazo.
elpais.com/educacion/2025-10-07/la-criba-contra-las-universidades-chir
¿Seguro?
Ojo que la idea puede ser muy loable si se hace bien, pero según los fines que se persigan y como se haga puede ser mas un problema que una solución.
Qué fue de la vida de Jack Ma, el multimillonario chino que desapareció durante dos años después de criticar a su gobierno
www.cronista.com/colombia/finanzas-y-economia/que-fue-de-la-vida-de-ja
Como convertir a un milmillonario en un oligarca de bien.
Los de aquí son segunda, tercera, enésima generación, que piensan que el dinero que no se han ganado les viene por derecho divino, van a sus universidades y colegios de pago, clubes sociales, no se juntan con el populacho salvo para un desayuno informativo o una charla TED. No sienten que tengan que reforzar su posición ante vagos y maleantes que no tienen dinero porque no se esfuerzan como ellos.