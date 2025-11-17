Nuevo ataque fascista al busto de Aurora Picornell

Podemos Palma ha denunciado este lunes el «nuevo ataque fascista» contra el busto de Aurora Picornell de El Molinar, que ha vuelto a aparecer vandalizado. En un comunicado, Podemos ha acusado al Govern balear de Marga Prohens de «alimentar la impunidad y el discurso del odio» con su actitud hacia la memoria democrática. Historia de Aurora Picornell para los que no conozcan su figura: es.wikipedia.org/wiki/Aurora_Picornell
Imputado al presidente ultra del Parlamento balear por rasgar la foto de tres víctimas del franquismo | España | EL PAÍS share.google/l0wEJef47qLVhk6k8
...luego es que fue un accidente
Gabriel Le Senne: El presidente ultra del Parlamento balear dice ante el juez que rasgó por accidente la foto de las víctimas del franquismo | España | EL PAÍS share.google/KVi3PJ67yIOCOfCZo
...pero no les llames fascistas rencorosos que te empuran.
* Libertad YA para los dos antifas de Zaragoza que continúan en la cárcel share.google/xoPdztutNxrQBwdqS
Me cago en estos putos cobardes. ¡Iros a pintar esvásticas a vuestra casa y no en mi calle, cojones!
Pero, a día de hoy, los vecinos ya se han movido y han limpiado las pintadas.
El Molinar siempre defenderá a sus rojas, le pese a quien le pese.
Eso sí, luego corren a hacerse las víctimas a la primera memez.