Nuevo ataque fascista al busto de Aurora Picornell

Nuevo ataque fascista al busto de Aurora Picornell

Podemos Palma ha denunciado este lunes el «nuevo ataque fascista» contra el busto de Aurora Picornell de El Molinar, que ha vuelto a aparecer vandalizado. En un comunicado, Podemos ha acusado al Govern balear de Marga Prohens de «alimentar la impunidad y el discurso del odio» con su actitud hacia la memoria democrática. Historia de Aurora Picornell para los que no conozcan su figura: es.wikipedia.org/wiki/Aurora_Picornell

TipejoGuti #3 TipejoGuti
Mi agradecimiento a los jodestatuas porque nos recuerdan la importancia de seguir recordando a las personas por las que se erigieron. :-*
juliusK #6 juliusK
#3 ya empezaron en el parlamento balear y sin antifaz ni nocturnidad...

Imputado al presidente ultra del Parlamento balear por rasgar la foto de tres víctimas del franquismo | España | EL PAÍS share.google/l0wEJef47qLVhk6k8

...luego es que fue un accidente

Gabriel Le Senne: El presidente ultra del Parlamento balear dice ante el juez que rasgó por accidente la foto de las víctimas del franquismo | España | EL PAÍS share.google/KVi3PJ67yIOCOfCZo

...pero no les llames fascistas rencorosos que te empuran.

* Libertad YA para los dos antifas de Zaragoza que continúan en la cárcel share.google/xoPdztutNxrQBwdqS
Manuel.G #1 Manuel.G
Soy vecino de la zona. El busto está a dos esquinas de mi casa.
Me cago en estos putos cobardes. ¡Iros a pintar esvásticas a vuestra casa y no en mi calle, cojones!

Pero, a día de hoy, los vecinos ya se han movido y han limpiado las pintadas.
El Molinar siempre defenderá a sus rojas, le pese a quien le pese.
powernergia #4 powernergia
Lo raro es algo de esto que no esté vandalizado por la carcunda.

Eso sí, luego corren a hacerse las víctimas a la primera memez.
alcama #2 alcama
pero si parece la estatua de Greta Thunberg
Andreham #5 Andreham
El valle es sagrado pero los rojos no pueden poner estatuas.
