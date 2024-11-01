edición general
El nuevo agricultor español ya no vive en el pueblo: se llama John, estudió en Wharton y gestiona olivos desde Nueva York

El capital financiero controla ya unos 100.000 millones de euros en tierras agrícolas en España, impulsando un modelo donde los nuevos propietarios —fondos, corporaciones y grandes fortunas— gestionan fincas a distancia. Esto ha provocado una desvinculación entre tierra y territorio, una gestión estandarizada y pérdida masiva de empleo rural. Aunque llegan miles de millones al campo, no repercuten en la población local, generando uniformidad productiva, volatilidad en precios como el aceite y una España rural cada vez más vaciada

#1 tropezon
He aquí el gran reemplazo
Aokromes #3 Aokromes
#1 pero este es bueno, es blanco, no marron, aunque toleran algunos marrones, sobre todo si en el futuro pueden votarles.
vicvic #14 vicvic
#3 más que color es la afinidad cultural, proximidad de valores y religión. Y eso no solo pasa aquí, pasa en todos los lugares del mundo.
#11 tierramar *
#1 Y seguiran votando al PPSOE o a VOX, vendedores del pais a las corporaciones yanquis. Los patriotas, que siguen la tradición franquista de sometimiento a EEUU
jonolulu #5 jonolulu
Agricultor es el que trabaja la tierra, este es un especulador financiero
Andreham #2 Andreham
Es decir, feudalismo.
WcPC #4 WcPC
#2 Completamente, que llame "agricultor" a eso es un puñetero insulto.
Llegar a la perversión completa del lenguaje que llama agricultor al señor feudal....
Puta vergüenza de xataka
(Atención, la noticia es importante, que se debe hablar de esto, no digo que deba ser votada negativa.)
Suigetsu #12 Suigetsu
#2 Ni eso, el señor feudal almenos vivía en la torre de homenaje con la obligación de protoger a sus siervos. Aquí ves al propietario con una llamada de Zoom si eso una vez al año..
ochoceros #6 ochoceros
En caso de hambruna/necesidad toda esa "comida" sería propiedad de los especuladores. Antes nos fusilan a todos en lugar de aplicar el 128 de la CE.
Dragstat #13 Dragstat
Extranjeros acaparando terrenos y viviendas mientras que a las nuevas generaciones no tienen ni donde caerse muertos.
autonomator #8 autonomator
Desde mi ignorancia del sector, me asombra mucho cuando veo tractoradas y casi todos los "bichos" son de unos 80-100 mil pavos.
Entiendo que debe ser muy,muy difícil empezar en agricultura/ganadería desde cero y que o bien tienes en tu familia un bagaje con tierras y equipamiento o tienes muuuuucha pasta.
Andreham #9 Andreham
#8 Como el camión, es un monstrenco de 50-100k; y luego entre pitos y flautas te da para un sueldo normalito.

Es como invertir en una casa pero inviertes en "comprarte" un trabajo.
Supercinexin #10 Supercinexin
#8 Correcto. Eso que dices ya lo decían mis tíos en los '80-90: la agricultura, o llevas toda la vida en ella y tienes ya tierras heredadas y algo de maquinaria, aunque sea un tractor viejo, para poder ir labrando y sacando faena, o sencillamente no puedes elegir "ser agricultor". Un tío de ciudad que sólo ha trabajado en fábricas y en tiendas y oficinas, no puede decir "ahora me hago agricultor" sencillamente porque no tiene dinero para empezar a serlo. No puede ni comprar…   » ver todo el comentario
#7 tierramar *
www.meneame.net/m/actualidad/tratados-libre-comercio-arma-destruccion- Los tratados de libre comercio: un arma de destrucción masiva El PPSOE firma todos lso acuerdos comerciales que venden España a las grandes corporaciones
