El nuevo agricultor español ya no vive en el pueblo: se llama John, estudió en Wharton y gestiona olivos desde Nueva York

El capital financiero controla ya unos 100.000 millones de euros en tierras agrícolas en España, impulsando un modelo donde los nuevos propietarios —fondos, corporaciones y grandes fortunas— gestionan fincas a distancia. Esto ha provocado una desvinculación entre tierra y territorio, una gestión estandarizada y pérdida masiva de empleo rural. Aunque llegan miles de millones al campo, no repercuten en la población local, generando uniformidad productiva, volatilidad en precios como el aceite y una España rural cada vez más vaciada
| etiquetas: rural , españa vaciada , fondos , tierras
Llegar a la perversión completa del lenguaje que llama agricultor al señor feudal....
(Atención, la noticia es importante, que se debe hablar de esto, no digo que deba ser votada negativa.)
Entiendo que debe ser muy,muy difícil empezar en agricultura/ganadería desde cero y que o bien tienes en tu familia un bagaje con tierras y equipamiento o tienes muuuuucha pasta.
Es como invertir en una casa pero inviertes en "comprarte" un trabajo.