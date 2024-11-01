El nuevo agricultor español ya no vive en el pueblo: se llama John, estudió en Wharton y gestiona olivos desde Nueva York

El capital financiero controla ya unos 100.000 millones de euros en tierras agrícolas en España, impulsando un modelo donde los nuevos propietarios —fondos, corporaciones y grandes fortunas— gestionan fincas a distancia. Esto ha provocado una desvinculación entre tierra y territorio, una gestión estandarizada y pérdida masiva de empleo rural. Aunque llegan miles de millones al campo, no repercuten en la población local, generando uniformidad productiva, volatilidad en precios como el aceite y una España rural cada vez más vaciada