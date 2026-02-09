·
10
meneos
37
clics
Nuevas normas de la UE para acabar con la destrucción de ropa y calzado no vendidos [eng]
Las medidas previstas en el Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles permitirán a las empresas beneficiarse de una economía más circular.
actualidad
10 comentarios
Comentarios destacados:
#3
Toponotomalasuerte
La ropa no se destruye en europa. Almenos las marcas que yo conozco y con las que trabajo.
El ciclo de una marca de ropa "normal" gama media de las que hay en España:
Se produce para la temporada, la temporada que viene se mueve a otros países o a outlets según la marca y el resto de stock que ya no se haya vendido en outlet se vende a países en desarrollo al peso.
4
K
56
#4
aPedirAlMetro
*
#3
"La ropa no se destruye en europa"
Cierto, se manda al desierto de Atacama, y las destruye el sol
Insostenible: las ofertas de Zara acaban en el desierto de Atacama: un cementerio de moda que se ve desde el espacio
spanishrevolution.net/insostenible-las-ofertas-de-zara-acaban-en-el-de
Aunque claro...
Hasta un 9% de la ropa devuelta y no vendida acaba destruida en Europa
www.servimedia.es/index.php/noticias/hasta-9-ropa-devuelta-no-vendida-
2
K
24
#5
Toponotomalasuerte
#4
no solo ahí. En España muchas marcas venden a África al peso. Más que por el dinero que les dan es por el almacenamiento y procesado que se ahorran.
1
K
23
#6
johel
*
#4
A dia de hoy no te lo podria confirmar, pero en los decathlon tenian destructoras de material y alli se tiraba todo lo que no estuviese "nuevo" porque estaba prohibido vender cualquier articulo defectuoso.
Destruir antes que rebajar, no sea que alguien dañase algo a proposito para comprarlo luego rebajado. Ese el el nivel.
1
K
22
#8
Arkhan
#6
Bueno, hay comercios con política similar por lo que sería posible que se mantuviera.
0
K
11
#7
marcotolo
#3
nosotros compramos palets de flejes de ropa hecha trapos para limpieza de maquinaria, materiales para maquinar, superficies, etc
es ropa nueva casi todo, las partes con serigrafia tenemos que separarlas para que no rayen ni dejen restos en las guias ya que aun estan muy duras y sacudirlos para que no haya etiquetas por el medio
1
K
20
#1
azathothruna
Destruir bienes, en vez de venderlos a precio bajo a los que pierden cada vez mas en el neoliberalismo
Que podria malir sal?
1
K
26
#9
Arkhan
Increíble que en un mundo con recursos tan limitados y limitándose aún más no haya unas normativas que limitaran esa sobreproducción.
0
K
11
#10
obmultimedia
#9
Les da igual que esa ropa no se venda, su fabricacion es muy barata al ser todo derivado del petroleo.
0
K
11
#2
Sacapuntas
A ver si eso repercute en un comercio justo, porque el textil es tradicionalmente un nicho de abusos y extorsiones por todo el mundo mundial.
0
K
10
