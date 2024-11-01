Las nuevas ediciones del Monopoly impedirán a los jugadores comprar propiedades excepto si son herederos

Con el fin de actualizarse, las nuevas ediciones de Monopoly, el popular juego de Hasbro sobre inversiones inmobiliarias, incluyen una nueva normativa que impide a los jugadores comprar propiedades salvo que sean herederos; de lo contrario, solo podrán alquilarse a precios desorbitados.
| etiquetas: monopoli , juegos de mesa , mercado inmobiliario , vivienda , herencias
¿ Y por qué ? Porque hay mucho fachapobre con aspiraciones a ser "marqués" y en cuanto le van un poco mejor las cosas que a su vecino, se piensa el muy estúpido, que ya lo ha conseguido, que ya es de la élite...