Las nuevas ediciones del Monopoly impedirán a los jugadores comprar propiedades excepto si son herederos

Las nuevas ediciones del Monopoly impedirán a los jugadores comprar propiedades excepto si son herederos

Con el fin de actualizarse, las nuevas ediciones de Monopoly, el popular juego de Hasbro sobre inversiones inmobiliarias, incluyen una nueva normativa que impide a los jugadores comprar propiedades salvo que sean herederos; de lo contrario, solo podrán alquilarse a precios desorbitados.

nopolar #2 nopolar
"El resto de los jugadores, o “inquiokupas”, según la nueva normativa, se limitarán a moverse de una casilla a otra pagando alquileres y comisiones de mantenimiento de la banca hasta que se queden sin dinero, momento en el que irán a la cárcel." Si es que es tal cual.
#4 davidvsgoliat
Al fin se pone fin a un Monopoly basado en paguitas cada vez que pasas por la salida.
jonolulu #5 jonolulu
Y ahora en vez de casas puedes comprar habitaciones. Los hoteles pasan a ser bloques enteros de AirBnB
calde #7 calde
Echo de menos poder desahuciar a familias enteras... para cuándo esa actualización?

:-S
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
Monopoly es un juego bastante malo.
#8 EISev
#6 es un juego educativo :troll:
Olepoint #1 Olepoint
El Mundotoday cada vez es más realista.

¿ Y por qué ? Porque hay mucho fachapobre con aspiraciones a ser "marqués" y en cuanto le van un poco mejor las cosas que a su vecino, se piensa el muy estúpido, que ya lo ha conseguido, que ya es de la élite... :roll:
#3 torrrquemada
Supongo que también tendrá la opción de pedir una habitación abuhardillada por el mismo precio.
