La nueva prohibición del despido que Podemos, PP y Vox no han votado a favor

El decreto convalidado en el Congreso el pasado jueves, conocido como “decreto anticrisis” por la guerra de Irán, no solo contiene la rebaja del IVA de la gasolina, la electricidad y el gas del 21% al 10%. También prohíbe el despido objetivo, prohíbe pasar a inactividad y la falta de llamamiento de los trabajadores fijos discontinuos, e incluso prohíbe que las cooperativas reduzcan sus puestos de trabajo. A pesar de ello, es un hecho y no una opinión que el PP, Vox y Podemos no han votado a favor de estas medidas de protección al trabajador.