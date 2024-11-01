La nueva prohibición del despido que Podemos, PP y Vox no han votado a favor

El decreto convalidado en el Congreso el pasado jueves, conocido como “decreto anticrisis” por la guerra de Irán, no solo contiene la rebaja del IVA de la gasolina, la electricidad y el gas del 21% al 10%. También prohíbe el despido objetivo, prohíbe pasar a inactividad y la falta de llamamiento de los trabajadores fijos discontinuos, e incluso prohíbe que las cooperativas reduzcan sus puestos de trabajo. A pesar de ello, es un hecho y no una opinión que el PP, Vox y Podemos no han votado a favor de estas medidas de protección al trabajador.
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Cuando alguien dice eso interpretando asi los datos.
Por otro lado, el problema no es sólo de estos partidos sino de meter mil cosas que no tienen nada que ver en un mismo decreto.