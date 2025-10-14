edición general
5 meneos
58 clics
La nueva portada de la revista TIME reconoce el rol fundamental de Donald Trump en el acuerdo entre Israel y Hamas

La nueva portada de la revista TIME reconoce el rol fundamental de Donald Trump en el acuerdo entre Israel y Hamas

La edición del medio estadounidense destacó el papel clave del presidente norteamericano en la negociación que permitió un alto el fuego en Gaza, abriendo una nueva etapa en el conflicto y la política internacional

| etiquetas: gaza , israel , conflicto , medio oriente
4 1 0 K 37 actualidad
13 comentarios
4 1 0 K 37 actualidad
Comentarios destacados:    
#6 jorgeesc
Como dijo Iriarte:
El señor don Juan de Robres,
con caridad sin igual,
hizo este santo hospital...
y también hizo los pobres
7 K 92
#9 JanSolo
Fue fundamental para iniciar el genocidio, fue fundamental para mantener el genocidio y por el mismo motivo ha sido fundamental para pararlo. Vamos que se ha matado prácticamente lo que el ha querido.
3 K 40
#10 unocualquierax
#9
Trump es cómplice fundamental de 70.000 asesinatos.
Lo que se merece no es un premio, sino una soga.
0 K 7
Torrezzno #3 Torrezzno *
Esta foto es flipante, todos rindiéndole pleitesía sin saber donde poner las manos xD  media
1 K 23
#2 Necrorys
Parece una tortuga mirando arriba xD
2 K 18
makinavaja #7 makinavaja
Un acuerdo de paz entre Israel y Hamas, en cuya firma no han estado ni Israel ni Hamas... curioso!!!! :-D :-D
1 K 15
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
La revista TIMO :troll:
1 K 14
janatxan #5 janatxan *
Un acuerdo forjado con la argamasa hecha de cientos de miles de palestinos asesinados por los hijos de puta sionistas y los malnacidos de los yankies que les respaldan. Motivo de orgullo.
1 K 13
XtrMnIO #12 XtrMnIO
Creo que va siendo la hira de su divinización.

Trump, Dios de Dioses.
0 K 13
johel #1 johel *
¿ La foto de sus inmensos logros en venta de armas a todos los que fomentan guerras y exterminios por el mundo ha sido portada de la revista "los señores de la guerra" o en "Guns&ammo"?
0 K 11
aupaatu #4 aupaatu *
Y reconoce que va ha durar lo justo para parecer que es real o esto no entra en los supuestos del TIME
0 K 8
#11 trasparente
¿Y el papel fundamental de Biden y Trump en los 65000 muertos palestinos?.
A otro perro con ese hueso.
0 K 8
Democrito #13 Democrito *
Sigo sin entender que un acuerdo entre Israel y Hamás lo firmen Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos... pero no Israel ni Hamás. Salvo que lo haya entendido mal.
0 K 6

menéame