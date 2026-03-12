La nueva moneda de 10 céntimos de dolar no llevará la rama de olivo. ¿Qué significa eso? [ENG]

La Casa de la Moneda de EE.UU. lanzó nuevos diseños conmemorativos del 250 aniversario, omitiendo la rama de olivo en el reverso del 'dime' —símbolo histórico de paz—, dejando solo flechas (guerra). Este cambio, en una moneda que celebra el legado fundacional, genera debate: ¿es un gesto simbólico? El águila del Gran Sello miraba hacia la rama de olivo, priorizando la paz. Ahora, su ausencia podría reflejar un giro cultural.
No hay tierra fértil a la vista ni al alcance.
Y la paloma, está a pocos tomahawk de ser exterminada.
#2 #3
Siempre la han representado, quitando un pequeño momento en el que se estaban independizando de otros tiranos. Otra cosa es que lleven un par de siglos con la matraca de que son la tierra de la libertad; libertad para ellos y grilletes para los demás.