La nueva moneda de 10 céntimos de dolar no llevará la rama de olivo. ¿Qué significa eso? [ENG]

La Casa de la Moneda de EE.UU. lanzó nuevos diseños conmemorativos del 250 aniversario, omitiendo la rama de olivo en el reverso del 'dime' —símbolo histórico de paz—, dejando solo flechas (guerra). Este cambio, en una moneda que celebra el legado fundacional, genera debate: ¿es un gesto simbólico? El águila del Gran Sello miraba hacia la rama de olivo, priorizando la paz. Ahora, su ausencia podría reflejar un giro cultural.

themarquesito #3 themarquesito
Significa que el país está en manos de individuos que consideran la paz, los acuerdos, los tratados, y demás como cosa de débiles, aunque ya sabíamos eso sin necesidad de ponerlo en forma numismática.
Edheo #11 Edheo
#1 viendo que el gobierno de EEUU sigue teniendo un fundamentalismo muy religioso... a poco que conozcas Noé... ya sabéis lo que significa.
No hay tierra fértil a la vista ni al alcance.
Y la paloma, está a pocos tomahawk de ser exterminada.
#2 #3
pitercio #4 pitercio
Significa que prefieren las grasas saturadas.
Aokromes #2 Aokromes
reflejan la realidad de los estados terroristas unidos desde su fundacion.
#7 chocoleches
Van a poner aranceles al aceite de oliva. :tinfoil:
Mikhail #10 Mikhail
#7 Mardito perro sanxe. No te lo perdonaré nunca. xD
Dene #6 Dene
Que quiten tambien lo de "Libertad sobre la tiranía" ... porque ellos representan la tiranía hoy en día... eso, hacia afuera. Y hacia adentro, están gobernados por un tirano
Mikhail #9 Mikhail
#6 "[...] ellos representan la tiranía hoy en día..."
Siempre la han representado, quitando un pequeño momento en el que se estaban independizando de otros tiranos. Otra cosa es que lleven un par de siglos con la matraca de que son la tierra de la libertad; libertad para ellos y grilletes para los demás. >:-(
MateriaNegra #13 MateriaNegra
La Casa de la Moneda retira la rama de olivo de la nueva moneda de diez centavos. El águila ahora sujeta solo flechas. En la otra garra: el aire. Diseño honesto, al menos. La próxima versión lógica sería un misil Tomahawk. El lema ya lo tienen: "Liberty over Tyranny." Ochenta años de símbolo de paz, borrados en el año 250 de la república.
#12 davidvsgoliat
Podían ponerle uns esvástica. Que es un símbolo índio.
Robus #14 Robus
Como dicen en SNL de Donald Trump: "Me concedieron el premio de la paz de la FIFA y me quedé con el nobel de la paz... no hay nadie más pacífico que yo".
Jaime131 #1 Jaime131
Significa que no lleva la rama de olivo.
#8 harverto
¡El genocidio mola!
johel #15 johel
En el olivar estan levantando una factoria de drones de combate.
Format_C #5 Format_C
Poco más y le ponen el yugo y las flechas.
