edición general
2 meneos
19 clics
Una nueva calculadora muestra exactamente cuánto daño medioambiental hay detrás de tus búsquedas en Internet [Ing]

Una nueva calculadora muestra exactamente cuánto daño medioambiental hay detrás de tus búsquedas en Internet [Ing]

9000 búsquedas mensuales en YouTube.com consumen 10 litros de agua, suficientes para que un mono capuchino sobreviva durante 77 días. Internet es responsable del 3,7 % de las emisiones globales de carbono, superando al transporte aéreo. Si Internet fuera un país, sería el cuarto mayor contaminador del mundo. Por eso, los científicos han creado una herramienta innovadora para arrojar luz sobre cómo nuestra actividad en Internet está afectando a la naturaleza.

| etiquetas: internet , búsquedas , medio , ambiente , gasto , daño
2 0 0 K 32 actualidad
7 comentarios
2 0 0 K 32 actualidad
JanSmite #2 JanSmite
Va, vamos a dejar de usar Google, Wikipedia, Reddit, Menéame… ¡1, 2 y……… 3 !

Nah, era broma.
0 K 20
manbobi #3 manbobi
¿Y por el uso del nótame?
Sobre todo para hacer dibujitos y cancioncillas
0 K 12
skaworld #6 skaworld *
Hombre es que hace afirmaciones muy a la ligera Si me das a escoger entre porno online y follarme un mono capuchino durante 77 dias yo al menos tendria que ver al mono a ver si me convence
0 K 12
#5 Albarkas *
¿Y cuanto consume hacer ese cálculo?
0 K 11
comadrejo #7 comadrejo *
He comprobado los sitios que he desarrollado/desplegado y todos califican como A y A+.

He mirado algunos sitios de infraestructura que administro pero la web la suministra y administra otro proveedor, en esos me sale C y D. :roll:

Es curioso, www.google.com lo califican con una C y al www.google.es una A+
A www.meneame.net le pone una B.

Edit: Parece que tiene un peso importante las notas de PageSpeed Insights.
0 K 11
kumo #1 kumo
Ojala tener un mono capuchino.
0 K 8
Andreham #4 Andreham
¿Y cuántos litros de agua consume Taylor Swift cuando manda a buscar su bolso con el jet privado?
0 K 8

menéame