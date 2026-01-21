Una nueva calculadora muestra exactamente cuánto daño medioambiental hay detrás de tus búsquedas en Internet [Ing]

9000 búsquedas mensuales en YouTube.com consumen 10 litros de agua, suficientes para que un mono capuchino sobreviva durante 77 días. Internet es responsable del 3,7 % de las emisiones globales de carbono, superando al transporte aéreo. Si Internet fuera un país, sería el cuarto mayor contaminador del mundo. Por eso, los científicos han creado una herramienta innovadora para arrojar luz sobre cómo nuestra actividad en Internet está afectando a la naturaleza.