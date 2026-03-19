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La nueva ansiedad digital: 8 de cada 10 españoles temen que alguien mire su pantalla en público

La nueva ansiedad digital: 8 de cada 10 españoles temen que alguien mire su pantalla en público

El smartphone es hoy extensión de la vida de las personas: concentra conversaciones, pagos, datos y decisiones personales. Pero esta hiperconectividad también genera una nueva inquietud: la sensación de que alguien podría estar mirando en cualquier momento. Según el estudio de Ipsos y Samsung [1], tres de cada cinco españoles realizan consultas personales desde su móvil en lugares públicos, y a 8 de cada 10 les preocupa que otros puedan ver su pantalla.

| etiquetas: ansiedad , digital
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9 comentarios
3 0 1 K 28 actualidad
#1 Grahml
Normal, si tienes todos los mensajes privados, las cuentas bancarias, y porno en el móvil, pues obviamente habrá más precaución a la hora de mostrar la pantalla en público.
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Trigonometrico #2 Trigonometrico *
La gente tiene paranoia en su subconsciente.
Les están mirando, analizando y almacenando todas sus conversaciones y toda su actividad en Internet desde EEUU y desde no se sabe cuantos lugares del país y del mundo, y luego están intranquilos porque alguien les pueda ver la pantalla durante 5 segundos.

Whatsap cruza los datos con Facebook e Instagram y sabe más de la gente que sus propias madres, pero luego les hablas de instalar Telegram o Signal y dicen que no, que les pueden espiar las conversaciones. :palm:
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Veelicus #3 Veelicus
Eso se arregla facilmente... no mirar apps sensibles cuando hay gente cerca
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tul #5 tul
#3 eso es impensable, atenta contra su sagrado derecho a comportarse como un imbecil :troll:
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Elbaronrojo #4 Elbaronrojo
¿Serán los mismos españoles que hablan con el altavoz puesto para que la gente se entere de toda la conversación?
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Cabre13 #6 Cabre13
Si la pregunta es "te preocupa que alguien mire qué haces en el móvil" lo normal es contestar que sí.
Llamarlo "ansiedad digital" solo es la típica tontería para que los abuelos cebolletas se quejen de los tiempos modernos.
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#7 Chuache_cientifico
En cambio que Google, Meta y demás calaña lea todas sus comunicaciones y sepa cuándo cagan y cuándo se la cascan, parece que les da igual.
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#8 Pepis *
Yo lo paso fatal sólo de pensar que alguien me vea leyendo menéame.
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Fumanchu #9 Fumanchu
Pues a mi me da igual quien mire que, soy un tieso y no me envian mensajes sexuales, que voy a esconder? la ayuda que me pide mi sobrino para resolver un problema de matematicas?
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menéame