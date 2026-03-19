La nueva ansiedad digital: 8 de cada 10 españoles temen que alguien mire su pantalla en público

El smartphone es hoy extensión de la vida de las personas: concentra conversaciones, pagos, datos y decisiones personales. Pero esta hiperconectividad también genera una nueva inquietud: la sensación de que alguien podría estar mirando en cualquier momento. Según el estudio de Ipsos y Samsung [1], tres de cada cinco españoles realizan consultas personales desde su móvil en lugares públicos, y a 8 de cada 10 les preocupa que otros puedan ver su pantalla.