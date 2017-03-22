"Nuestra visión del mundo está distorsionada por los mapas que ponen a Europa y EE.UU. en la cima. En realidad, no hay ni arriba ni abajo"

De los misteriosos símbolos trazados en roca durante la Edad de Piedra a Google Maps, los seres humanos hemos sentido la necesidad de dejar constancia de nuestro lugar en el mundo. Los mapas no solo nos aportan información geográfica sobre dónde se encuentran costas, montes, ciudades o carreteras, sino que nos ofrecen una visión del mundo; son una fotografía de un momento en la historia y de las personas que lo vivieron. Lo que muestran -y también lo que dejan fuera- nos proporciona valiosa información sobre los valores de una época concreta.