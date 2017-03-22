"Nuestra visión del mundo está distorsionada por los mapas que ponen a Europa y EE.UU. en la cima. En realidad, no hay ni arriba ni abajo"

De los misteriosos símbolos trazados en roca durante la Edad de Piedra a Google Maps, los seres humanos hemos sentido la necesidad de dejar constancia de nuestro lugar en el mundo. Los mapas no solo nos aportan información geográfica sobre dónde se encuentran costas, montes, ciudades o carreteras, sino que nos ofrecen una visión del mundo; son una fotografía de un momento en la historia y de las personas que lo vivieron. Lo que muestran -y también lo que dejan fuera- nos proporciona valiosa información sobre los valores de una época concreta.
En el hemisferio norte los mapas no son todos iguales, en América suelen tener América en el centro, en Europa pues a Europa en el centro, en Asia pues a Asia en el centro ...
Pero me molesta el titular de arriba /abajo, que es la última pregunta. El 90% de la población humana viven en el hemisferio norte, me resulta una razón muy fuerte para mantener la lógica europeísta.
Quizás si se establezca en las próximas décadas el mapa donde china y resto de países de esa longitud estén en centro dejando Europa en el extremo izquierdo
Es que en Europa hay una visión eurocentrica
Si y?
Lo normal
Que no vamos a pedir perdón señora
Antes todos los mapas indicaban oriente, tanto que de ahí viernes la palabra orientación y desorientación.