"Nuestra visión del mundo está distorsionada por los mapas que ponen a Europa y EE.UU. en la cima. En realidad, no hay ni arriba ni abajo"

De los misteriosos símbolos trazados en roca durante la Edad de Piedra a Google Maps, los seres humanos hemos sentido la necesidad de dejar constancia de nuestro lugar en el mundo. Los mapas no solo nos aportan información geográfica sobre dónde se encuentran costas, montes, ciudades o carreteras, sino que nos ofrecen una visión del mundo; son una fotografía de un momento en la historia y de las personas que lo vivieron. Lo que muestran -y también lo que dejan fuera- nos proporciona valiosa información sobre los valores de una época concreta.

sorrillo #1 sorrillo
Aproximadamente1 el 87% de la civilización humana vive en el hemisferio norte, y el 13% en el hemisferio sur.

En el hemisferio norte los mapas no son todos iguales, en América suelen tener América en el centro, en Europa pues a Europa en el centro, en Asia pues a Asia en el centro ...

#3 Somozano *
A ver si los nuevos mapas donde África tiene el tamaño real ayudan a comprender a los rojos que ese enorme y gigante continente no cabe en la pequeña Europa

Asimismov #8 Asimismov
#7 y oriente lo ves cada mañana cuando sale el Sol.
placeres #4 placeres
Nada mal la entrevista. No es novedosa pero entretenida.

Pero me molesta el titular de arriba /abajo, que es la última pregunta. El 90% de la población humana viven en el hemisferio norte, me resulta una razón muy fuerte para mantener la lógica europeísta.

Quizás si se establezca en las próximas décadas el mapa donde china y resto de países de esa longitud estén en centro dejando Europa en el extremo izquierdo
#5 Somozano
#4 Eso lo harán en China
Es que en Europa hay una visión eurocentrica
Si y?
Lo normal
Que no vamos a pedir perdón señora
Asimismov #2 Asimismov *
Por eso no hay que hablar de desnortados sino de desorientados.
Antes todos los mapas indicaban oriente, tanto que de ahí viernes la palabra orientación y desorientación.
#7 colorincolorado
#2 el norte lo encuentras con la estrella polar, de ahí que te “orientes” con el norte y si te desorientas estás desnortado.
Malinke #6 Malinke
Una linea al medio por un mapa plano, donde América quede a la izquierda y Asia a la derecha y ya está. El medio, el medio que coincida. Para el norte y el sur, lo mismo.
