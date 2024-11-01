Nuclear, ¿respaldo de la transición ecológica o freno al despliegue renovable?

Iberdrola, Endesa y Naturgy quieren dar marcha atrás en el plan de cierre de centrales nucleares pactado en 2019 con Gobierno, sin que haya trascendido si lo condicionan a una rebaja de la carga fiscal que soportan las plantas atómicas y que llevan años reclamando para poder ser competitivos. Un modelo renovable favorece la competencia, reduce la concentración del mercado y proporciona precios más baratos.
Un mes malo de eólica que baja un 25%, resultado:
El gas primera fuente de generación con 3.467 GWh y un incremento del 101%
El gobierno ya les dijo que esta de acuerdo, si se encargan ellos de todos los costes incluyendo los residuos.
Pero claro; eso inevitablemente subirá los costes un huevo y medio y nos lo trasladaran a la factura.
Todo esto en el país del sol y el viento. Los del woke paqui woke palla a favor de las nucleares ... no saben exactamente porque ¿por dar por culo* llevar la contraria? ... hasta que les lleguen las facturas y acusen al Perro Xchanches de su propia ignorancia.
De si peta una por vieja y hace de una provincia entera inhabitable ni hablamos. Fukushima o Chernobil también eran susper seguras
En una industria sana cuando hay un accidente se aprende de ello y se mejora la industria con la intención que no vuelva a ocurrir, no se cierra una industria entera por que haya habido accidentes. De ser así el transporte aéreo no existiría, sin ir más lejos.
Son súper seguros y no fallan nunca (una constante universal) ...ya sabe
Quieren que sigan y no se cierren.
Y en la comarca de Villar de Cañas también quieren el ATC.
