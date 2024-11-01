edición general
Nuclear, ¿respaldo de la transición ecológica o freno al despliegue renovable?

Iberdrola, Endesa y Naturgy quieren dar marcha atrás en el plan de cierre de centrales nucleares pactado en 2019 con Gobierno, sin que haya trascendido si lo condicionan a una rebaja de la carga fiscal que soportan las plantas atómicas y que llevan años reclamando para poder ser competitivos. Un modelo renovable favorece la competencia, reduce la concentración del mercado y proporciona precios más baratos.

11 comentarios
#3 Pitchford
Pues por una parte reducen la necesidad de consumir gas natural en CCs en periodos de baja disponibilidad de potencia renovable, pero por otra obligan a desconectar muchas plantas renovables en periodos de alta disponibilidad de potencia renovable. La capacidad disponible de almacenamiento del sistema afecta mucho al balance entre ambas situaciones. No conozco ningún estudio futuro detallado para el sistema eléctrico español comparando diversos escenarios de cierre de nucleares.
#8 El_dinero_no_es_de_nadie *
#3 #4 La realidad es esta, hay 2 centrales paradas por recarga, el mismo escenario que si se cierra Almaraz.
Un mes malo de eólica que baja un 25%, resultado:
El gas primera fuente de generación con 3.467 GWh y un incremento del 101%
www.ree.es/es/datos/publicaciones/informe-diario-balance  media
Trigonometrico #11 Trigonometrico
#3 Porque no hay ningún escenario que contemple un pago un poco más justo a quienes tienen paneles fotovoltaicos en sus casas, edificios y naves industriales. Y por lo tanto, que haya paneles fotovoltaicos instalados en todos los tejados en los que pueda hacerse.
tul #1 tul
y luego cuando peten a reconstruir con el dinero de todos como les gusta a los pepetarras.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
La nucleares están obsoletas ya, cuestan mucho mantenerlas y son peligrosas. pero eso a las eléctricas no les importa.
#2 Grahml
Siempre  media
Trigonometrico #10 Trigonometrico
#2 Exacto; "nukelar".
oceanon3d #4 oceanon3d *
Las eléctricas quieren ahora la centrales cuando hace nada no las querían ni en pintura por los costes el precio de la luz bajo.

El gobierno ya les dijo que esta de acuerdo, si se encargan ellos de todos los costes incluyendo los residuos.

Pero claro; eso inevitablemente subirá los costes un huevo y medio y nos lo trasladaran a la factura.

Todo esto en el país del sol y el viento. Los del woke paqui woke palla a favor de las nucleares ... no saben exactamente porque ¿por dar por culo* llevar la contraria? ... hasta que les lleguen las facturas y acusen al Perro Xchanches de su propia ignorancia.

De si peta una por vieja y hace de una provincia entera inhabitable ni hablamos. Fukushima o Chernobil también eran susper seguras
sorrillo #6 sorrillo
#4 En España ha muerto más gente por el apagón que sufrimos que por los accidentes de Fukushima o Chermobil.

En una industria sana cuando hay un accidente se aprende de ello y se mejora la industria con la intención que no vuelva a ocurrir, no se cierra una industria entera por que haya habido accidentes. De ser así el transporte aéreo no existiría, sin ir más lejos.
oceanon3d #7 oceanon3d *
#6 Me gustaría saber que opinarías si en tu pueblo o cercanías de tu adosado aprobaran la instalación de una. O un cementerio nuclear de residuos.

Son súper seguros y no fallan nunca (una constante universal) ...ya sabe :-D
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#7 La respuesta la tienes en los pueblos y comarcas donde están instaladas y las conocen mejor que tú.
Quieren que sigan y no se cierren.

Y en la comarca de Villar de Cañas también quieren el ATC.
www.hoy.es/extremadura/sigue-manifestacion-cierre-central-almaraz-2025
