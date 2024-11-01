Nuclear, ¿respaldo de la transición ecológica o freno al despliegue renovable?

Iberdrola, Endesa y Naturgy quieren dar marcha atrás en el plan de cierre de centrales nucleares pactado en 2019 con Gobierno, sin que haya trascendido si lo condicionan a una rebaja de la carga fiscal que soportan las plantas atómicas y que llevan años reclamando para poder ser competitivos. Un modelo renovable favorece la competencia, reduce la concentración del mercado y proporciona precios más baratos.