El Gobierno reparte 840 millones en el ‘Gordo’ del almacenamiento: estos son los ganadores

El Gobierno reparte 840 millones en el ‘Gordo’ del almacenamiento: estos son los ganadores

El IDAE ha publicado la propuesta de resolución provisional de la Primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético cofinanciada con fondos FEDER 2021-2027. La dotación asciende a 839 millones de euros, tras una ampliación del 20% sobre el presupuesto inicial. El reparto total se divide en cuatro grandes líneas: 343,3 millones para proyectos híbridos con generación renovable; 187,8 millones para bombeo hidroeléctrico; 177,4 millones para sistemas independientes; y 131,1 millones para almacenamiento térmico.

powernergia #8 powernergia
#7 Justo la nuclear en España y en todo el mundo es la mas subvencionada de todas.

Prueba de ello es que prácticamente todos los reactores nucleares del mundo son promovidos y pagados por los estados, nunca empresas privadas ponen dinero para centrales nucleares que saben son ruinosas.

Precisamente el debate actual sobre el tema de la nuclear, está promovido por el loby que quiere que el estado les pague el alargamiento de la vida útil, porque a ellos no les salen las cuentas.
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#8 En España todos las centrales las han pagado y construido las empresas. El estado no ha puesto un duro.

Empezado por Zorita que la hizo Unión Eléctrica Madrileña.
powernergia #10 powernergia
#9 Claro, claro, sobre todo en la época de Franco.

Yendo a ejemplos concretos mas recientes, puedes revisar los ultimos proyectos en UK:

"David Cameron ha aceptado una jugosa retribución para las nuevas instalaciones atómicas: 92,5 libras MWh (109 euros MWh), que supone garantizarles casi el doble del precio actual de mercado, que se actualizará cada año con el IPC. Es decir, el Gobierno se compromete a pagar la electricidad nuclear en los próximos 60 años a un precio real igual al

…   » ver todo el comentario
#11 El_dinero_no_es_de_nadie
#8 Dime qué central española ha pagado el estado y no difundas BULOS

José Cabrera o Zorita construida por Unión Eléctrica Madrileña
es.wikipedia.org/wiki/Central_nuclear_José_Cabrera

Garoña por Nuclenor, empresa formada por Electra de Viesgo e Iberduero
es.wikipedia.org/wiki/Nuclenor

Centrales nucleares Almaraz y Trillo (CNAT), formada por las empresas * Iberdrola (49%), Unión Fenosa (34,5 %), Iberenergía (15,5 %) y Nuclenor (1%)…   » ver todo el comentario
#12 Pitchford *
#11 elpais.com/opinion/2025-10-22/se-avecina-otro-posible-rescate-nuclear.

Y eso sin contar que las nucleares no pagan un seguro para el caso de accidente muy grave.. solo uno que cubre un limitado importe..
#14 El_dinero_no_es_de_nadie
#12 Si la cabecera del artículo empieza insinuando una mentira, mal empieza.
jonolulu #13 jonolulu
#11 El desmantelamiento y gestión de residuos de las nucleares se estima (luego se duplicará) en 20.000 millones de euros. Las nucleares solo han aportado 8.000 millones al fondo. Ya sabes quién pagará el resto
#1 Pitchford
El cumplimiento del PNIEC va retrasado en lo que se refiere a las imprescindibles plantas de almacenamiento, así que bienvenido esté empujón. Harán falta más seguramente.
#2 Sin mirarlo, el primero Iberdrola.
Sin mirarlo, el primero Iberdrola.
#3 El_dinero_no_es_de_nadie *
Va a resultar que la eolica y fotovoltaica no son tan baratas cuando le tenemos que pagar 343 millones para que instalen su almacenamiento, y otros 365 millones a las que no instalan almacenamiento propio.

#2 Esto es lo que se conoce como privatizar beneficios y socializar costes y externalidades.
powernergia #4 powernergia
#3 No existe ningún sistema de generación de energía eléctrica que no está o haya estado subvencionado.

En concreto todos los que usan combustibles fósiles, y la nuclear, es lo mas subvencionado de todo.
#6 Pitchford
#4 Y contaminantes, en residuos o CO2.
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 La nuclear no ha sido subvencionada, y en la actualidad es la nuclear la que paga parte de las subvenciones por primas a las renovables.

Disposición adicional segunda del impuesto inventado para la nuclear en 2012
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-15649
#5 Pitchford *
#3 Bueno, ya se sabe que las renovables intermitentes precisan de almacenamientos de corto (baterías) y largo (embalses, gases subterráneos) plazo, para ser una fuente garantizada de suministro y adaptarse a la curva de demanda, pero incluso con ellos son mucho más baratas, independientes y seguras, al menos en España, que un sistema basado en nucleares.
