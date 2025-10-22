El Gobierno reparte 840 millones en el ‘Gordo’ del almacenamiento: estos son los ganadores

El IDAE ha publicado la propuesta de resolución provisional de la Primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético cofinanciada con fondos FEDER 2021-2027. La dotación asciende a 839 millones de euros, tras una ampliación del 20% sobre el presupuesto inicial. El reparto total se divide en cuatro grandes líneas: 343,3 millones para proyectos híbridos con generación renovable; 187,8 millones para bombeo hidroeléctrico; 177,4 millones para sistemas independientes; y 131,1 millones para almacenamiento térmico.