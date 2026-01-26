·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9208
clics
Nuevo Bulo en El In-Mundo
7276
clics
Un diputado lee un discurso hecho por ChatGPT y no borra el final
7227
clics
He decidido independizarme de toda la tecnología de EEUU y abrazar la europea. Así lo estoy consiguiendo
6265
clics
Los 100 mejores juegos arcade de la historia
5952
clics
Cachondeo con esta 'entrevista' de Vito Quiles a Ayuso en Fitur: "Joder, la has puesto contra las cuerdas"
más votadas
530
El plan de Ribera Salud para ahorrar: reutilizar catéteres, derivar a pacientes no recuperados y operar antes a los rentables
398
Las tensiones europeas frente a EEUU llevan al parlamento belga la propuesta de cancelar la compra de aviones F-35
454
El caso por soborno contra el novio de Ayuso encalla a la espera de un informe pedido a la UCO hace ya medio año
447
El PP votará en contra del decreto ómnibus que incluye la revalorización de las pensiones, el escudo social y las ayudas al transporte
456
Milei ofrece a Trump el puerto de Ushuaia a cambio de membresía en junta de paz de Gaza
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
28
meneos
56
clics
El novio de Ayuso reclama a la fiscal general que expulse a Álvaro García Ortiz del Ministerio Público
La defensa de Alberto González Amador ha recurrido el decreto de Peramato
|
etiquetas
:
gonzález amador
,
garcía ortiz
,
recurso
23
5
0
K
252
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
23
5
0
K
252
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Milmariposas
Con qué autoridad? La de lo que lleva ahí colgado?
6
K
85
#3
MiguelDeUnamano
#1
Y si no funciona siempre les quedará pedirle a otro Villarejo que tengan por ahí que le apuñale.
6
K
93
#5
Marisadoro
#1
Con la autoridad que le confieren Maxwell Cremona y Mastersman & Whitaker Medical Supplies.
0
K
17
#12
Belu84
#1
con la de ser novio de la psicópata. ¿Te vale? Porque al de momento le ha valido para sacarlo de fiscal general
0
K
10
#4
Juantxi
Se le han contagiado del todo los aires de grandeza de la miserable con la que convive. Debe ser aquello de que el amor iguala tanto monta, monta tanto...
2
K
33
#6
BastardWolf
#4
o de que dios los cria y ellos se juntan
1
K
24
#2
BastardWolf
Puta mafia
0
K
12
#11
josde
Ese se ha creído que es alguien y solamente es un defraudador confeso y presuntamente chorizo.
0
K
10
#7
okeil
*
inhabilitación del cargo de Fiscal General del Estado por filtrar el correo
Yo creo que no tiene recorrido ... A ver si la uco espabila, que le estamos viendo el plumero a Balas ...
0
K
10
#8
A.more
#7
no tenía recorrido la condena del fiscal y el supremo se lo ha afinado. El supremo
2
K
32
#9
AlienRoja
Como los madrileños no se quiten de encima a esta mala pieza (iba a decir mala puta, pero no lo digo) en las próximas autonómicas, tenemos mafia fascista para largo... y a peor.
0
K
8
#10
Nasser
No os equivoques son los abogados del PP, este es solo un chorizo y un pelele como la propia Ayuso pero sin pinganillo
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Yo creo que no tiene recorrido ... A ver si la uco espabila, que le estamos viendo el plumero a Balas ...