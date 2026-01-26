edición general
El novio de Ayuso reclama a la fiscal general que expulse a Álvaro García Ortiz del Ministerio Público

La defensa de Alberto González Amador ha recurrido el decreto de Peramato

Comentarios destacados:      
Milmariposas #1 Milmariposas
Con qué autoridad? La de lo que lleva ahí colgado? xD xD xD
6 K 85
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 Y si no funciona siempre les quedará pedirle a otro Villarejo que tengan por ahí que le apuñale.
6 K 93
#5 Marisadoro
#1 Con la autoridad que le confieren Maxwell Cremona y Mastersman & Whitaker Medical Supplies.
0 K 17
Belu84 #12 Belu84
#1 con la de ser novio de la psicópata. ¿Te vale? Porque al de momento le ha valido para sacarlo de fiscal general
0 K 10
#4 Juantxi
Se le han contagiado del todo los aires de grandeza de la miserable con la que convive. Debe ser aquello de que el amor iguala tanto monta, monta tanto... :take:
2 K 33
BastardWolf #6 BastardWolf
#4 o de que dios los cria y ellos se juntan
1 K 24
BastardWolf #2 BastardWolf
Puta mafia
0 K 12
josde #11 josde
Ese se ha creído que es alguien y solamente es un defraudador confeso y presuntamente chorizo.
0 K 10
#7 okeil *
inhabilitación del cargo de Fiscal General del Estado por filtrar el correo
Yo creo que no tiene recorrido ... A ver si la uco espabila, que le estamos viendo el plumero a Balas ...
0 K 10
A.more #8 A.more
#7 no tenía recorrido la condena del fiscal y el supremo se lo ha afinado. El supremo
2 K 32
AlienRoja #9 AlienRoja
Como los madrileños no se quiten de encima a esta mala pieza (iba a decir mala puta, pero no lo digo) en las próximas autonómicas, tenemos mafia fascista para largo... y a peor.
0 K 8
#10 Nasser
No os equivoques son los abogados del PP, este es solo un chorizo y un pelele como la propia Ayuso pero sin pinganillo
0 K 6

