"Nos golpearon y humillaron, nos impedían comer, beber e incluso ir al baño": las torturas que denuncian los prisioneros palestinos liberados por Israel

Muchos de los liberados en los canjes son personas que se encuentran en lo que se conoce como "detención administrativa", que no han sido acusados de ningún delito concreto y que están en prisión sin fecha de juicio. Estas detenciones, que se pueden prolongar durante meses o incluso años, engrosan las listas de la población carcelaria palestina en Israel, que desde el comienzo de la guerra se ha duplicado, según distintas organizaciones de derechos humanos.