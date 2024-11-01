edición general
"Nos golpearon y humillaron, nos impedían comer, beber e incluso ir al baño": las torturas que denuncian los prisioneros palestinos liberados por Israel

Muchos de los liberados en los canjes son personas que se encuentran en lo que se conoce como "detención administrativa", que no han sido acusados de ningún delito concreto y que están en prisión sin fecha de juicio. Estas detenciones, que se pueden prolongar durante meses o incluso años, engrosan las listas de la población carcelaria palestina en Israel, que desde el comienzo de la guerra se ha duplicado, según distintas organizaciones de derechos humanos.

Free_palestine #2 Free_palestine
Para que incluso la BBC (que lleva tiempo blanqueando el genocidio) lo diga, debe de haber sido un puto infierno :ffu:

oghaio #3 oghaio
#2 Efectivamente.
Derko_89 #4 Derko_89
#2 Bueno, les llaman "prisioneros" cuando también son "rehenes"; la mayoría de ellos fueron encarcelados sin juicio previo y, viendo en qué estado han sido devueltos unos y otros, sufrieron unas condiciones mucho peores que los secuestrados por Hamas.
#1 Maikimaik
La línea de la BBC, cuidando siempre de llamar guerra a esta masacre sistemática de civiles, dista bastante de la objetividad.
Parece que su idea del periodismo objetivo es dar la versión del oprimido y del opresor.
